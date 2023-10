Somente neste ano, 500 veículos foram recuperados na fronteira de MS

Polícia destaca que trabalho intensificado, amplia o combate ao tráfico internacional de drogas

Com o trabalho das Polícias Rodoviárias, PMR (Polícia Militar Rodoviária) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), cerca de 500 veículos com passagem de roubo e furto foram recuperados esse ano, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. Conforme os agentes, as ações de fiscalização ajudam a devolver os veículos aos donos legítimos e também auxilia no combate ao tráfico internacional de drogas.

Segundo a PMR, já foram recuperados 65 veículos, de janeiro a outubro deste ano. Ano passado, no mesmo período, foram contabilizados 49 automóveis. Ou seja, mesmo faltando dois meses para o ano acabar, já é possível concluir que houve um aumento de 33% na recuperação de veículos.

“O aumento na recuperação de veículos deve-se à intensificação da fiscalização nas rodovias que dão acesso à fronteira, como MS-164 em Ponta Porã, MS-289 em Coronel Sapucaia, MS-156 em Amambai, entre outras. Além de combater o roubo de veículos, esses resultados da Polícia Militar Rodoviária enfraquecem as organizações criminosas, que utilizam esses veículos roubados na prática do tráfico internacional de drogas”, comenta o capitão Kleber de Souza, da PMR.

Dentre os exemplos do compromisso e do trabalho bem executado pelos agentes da PMR, o capitão Kleber pontua que a recuperação de veículos se faz comum, inclusive, de automóveis de fora do Estado. Para o jornal O Estado, ele citou o exemplo da Operação Hórus/MS, no qual obtiveram sucesso ao recuperar um carro roubado no Piauí, com a placa adulterada no Maranhão.

Atuando nas rodovias federais, a PRF também confirma os bons resultados do trabalho desenvolvido. Neste ano, já foram 435 automóveis recuperados, sendo 19 apenas nas primeiras semanas deste mês. Ano passado, no mesmo período, foram recuperados 501 veículos, porém, em outubro, houve a mesma quantidade de ocorrência. No conjunto de 2022, os agentes federais contabilizaram 564 veículos recuperados.

Para o jornal O Estado, a agente federal Stéfanie Amaral também comentou sobre o uso do carro furtado nas atividades criminosas e que a recuperação contribui para a diminuição do tráfico de drogas.

“A proximidade com as fronteiras torna a região suscetível a atividades criminosas, como contrabando e tráfico de drogas, muitas vezes envolvendo veículos roubados. A PRF desempenha um papel fundamental ao interceptar esses veículos.”

Produtos de furto vendidos como ‘BOB’

Reportagem do jornal O Estado conversou com o delegado Ricardo Meirelles, titular da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), que dá algumas dicas. “Se possível, coloque um rastreador no veículo, isso ajuda a inibir a ação dos bandidos; verifique ainda se o veículo está travado. Se possível, não saia à noite sozinho, evite uso do celular e mantenha sempre cautela”, afirmou.

O delegado ressalta ainda que durante um assalto a vítima não deve esboçar nenhum tipo de reação. Meirelles alerta ainda que, na hora de adquirir um veículo, é importante verificar a procedência do automóvel. Uma vez que, destaca ele, que a maioria dos veículos furtados em Campo Grande são vendidos na própria Capital como ‘BOB’.

Com isso, apesar do número de veículos recuperados, é importante a população ficar atenta a alguns cuidados, como: “Contratar uma empresa de seguro, pagar um estacionamento privado, deixar o veículo em locais com boa iluminação, no período noturno e com travas de segurança ativadas”.

Por Thays Schneider e Inez Nazira.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.