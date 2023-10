Em Campo Grande, temperatura cai de 39,4ºC para 23,1ºC em poucas horas

Sob risco de tempestade no Estado, previsão é de chuvas e temporal com granizo até sábado (28)

Os sul-mato-grossenses enfrentaram uma onda de calor histórica nos últimos dias, mas agora precisam se preparar para a mudança de clima, com a chegada de uma nova frente fria que promete causar tempestades e pancadas de chuvas acompanhadas de ventos fortes. Em Campo Grande, apenas na tarde de ontem (24), as temperaturas baixaram de 39,4ºC para 23,1ºC em poucas horas, uma diminuição de 16,7ºC.

Conforme previsão e alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que começou em alguns municípios na última segunda-feira (23) e seguirá até o próximo sábado (28).

As rajadas de ventos e as pancadas de chuvas isoladas não deixam de preocupar a Defesa Civil. Por meio de nota, o órgão orientou para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Nas redes sociais, a Sesau (Secretaria Municipal da Saúde) alertou a população para os perigos que podem ocorrer durante os temporais. Vale lembrar que a prefeitura da Capital iniciou uma força-tarefa com mais de 100 agentes para recuperar os estragos provocados pela rápida, mas significativa, chuva que atingiu Campo Grande na última quinta-feira (19).

Cidades do interior acumulam mais de 30 mm e ventos fortes

A atenção está para a região de Corumbá, que já recebeu 34,4 milímetros de chuvas, equivalente a 45% do esperado para todo o mês de outubro. Alguns apartamentos do Conjunto Buriti, localizado no bairro Jatobazinho, sofreram danos no telhado, sendo necessário apoio da Prefeitura para a recuperação.

O meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, também destacou outras cidades que podem ser atingidas com as fortes chuvas. Dourados registrou ventos de 45 km/h, precipitação de 36,8 milímetros; Ponta Porã teve chuvisco leve, mas com névoa úmida; Maracaju com trovoadas e raios, além de Mundo Novo, com acumulado previsto para esta quarta-feira (25).

Ainda de acordo meteorologista, a cidade de Três Lagoas registrou, em 30 minutos, 25 milímetros de chuva e ventos de 42 quilômetros por hora. Em Jardim, as chuvas também provocaram queda nas temperaturas, contudo, o sol voltou a aparecer no início da tarde de ontem (24).

É importante destacar que essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno aliado ao deslocamento de cavados e devem afetar principalmente as regiões central, sul, sudoeste e norte de Mato Grosso do Sul.

Por Kamila Alcântara e Thays Schneider

