Simone Tebet está preparada para disputar qualquer eleição, afirma Michel Temer

“A Simone Tebet está habilitada a disputar qualquer cargo nas próximas eleições”. Esta foi a declaração do ex-presidente da República Michel Temer durante entrevista coletiva concedida na tarde de ontem na Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul quando foi indagado se a atual Ministra do planejamento do Governo Lula poderia disputar as eleições em Mato Grosso do Sul em 2026 ou mesmo concorrer a presidência da República.

Para Temer, tanto pelo resultado obtido quando concorreu a presidente , quanto pelo seu desempenho à frente do Ministério do Planejamento, hoje Simone Tebet é um nome que tem peso no MDB nacional . Com relação à política estadual, Temer preferiu não tecer maiores comentários ao recomendar que os jornalistas perguntassem para o presidente do diretório regional do MDB, Waldemir Moka.

Michel Temer disse que política se faz momento a momento e o futuro político de Simone Tebet por certo ainda deverá acompanhar os acontecimentos que ainda estão por vir. A declaração do ex-presidente aconteceu momentos antes do ato em que recebeu homenagem dos deputados que integram a a Frente Parlamentar em defesa da obra da Rota Bioceânica , realizado na Assembleia Legislativa.

Rota.

A vinda do ex-presidente foi uma articulação do deputado estadual e ex-governador de Mato Grosso do Sul Zeca do PT juntamente com o ex-ministro do Governo temer Carlos Marum como uma homenagem uma vez que foi durante o mandato do emedebistas que foi dado início a obra da Ligação executada com recursos da itaipu Binacional que na época era presidida por Marum. Como Zeca também propôs a criação da Frente Parlamentar em defesa da Rota Bioceânica a considerou importante iniciar os trabalhos com uma homenagem tanto ao ex-presidente Brasileiro quanto ao ex-presidente paraguaio Mario Abdo , o “Marito” ( também presente ao ato de ontem) que assinaram a ordem para o início das obras ainda durante o Governo Temer.

Michel Temer considera que a obra tem um grande significado não só para o Mato Grosso do Sul mas para o Brasil, pois impulsionará o desenvolvimento de diversas regiões. “Hoje já vemos alguns reflexos mas assim que estiver concluída vai incrementar as regiões localizadas ao longo do seu trajeto. Por seu lado, o ex-presidente do Paraguai disse que a obra além da importância econômica também estreita ainda mais os laços do seu país com Mato Grosso do Sul e por extensão ao Brasil com um todo.

“O obra da Rota Bioceânica é um sonho da minha família principalmente do meu irmão Heitor (Miranda dos Santos) que sonhou com a consolidação de uma ligação de Porto Murtinho com o Oceano Pacífico através da continuidade da BR-262 que começa no Oceano Atlântico”. afirmou o parlamentar e ex-governador e nada mais justo neste momento em que as obras avançam de se prestar homenagem aos presidente Temer e Marito que tiveram a coragem de tirar do papel o projeto e ao ex-presidente da Itaipu Binacional Carlos Marum que abraçou a idéia.

O governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel também esteve presente ao ato bem como o presidente da Assembléia Legislativa Gerson Claro e diversas autoridades. A visita de Michel Temer na verdade estava prevista para março, mas como o deputado Zeca passou por problemas de saúde teve que ser adiada . Posteriormente enfrentou dificuldades para ser remarcada devido a agenda de Michel Temer.

Com informações de João Gabriel Vilalba