A Semana Estadual da Juventude começa nesta sexta-feira em Dourados

A Semana Estadual da Juventude, celebrada desde 2009 no final de setembro, é um momento marcante em Dourados. A cidade se prepara para uma série de atividades voltadas para os jovens com o evento “Movimenta Juventude”. As ações estão programadas para acontecer entre esta sexta-feira (22) e o próximo dia 30, sábado, com uma variedade de atividades culturais, incluindo shows, rodas de conversas, palestras nas escolas e muito mais.

O “Movimenta Juventude” é apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, além do Conselho Municipal da Juventude e Conselho da Juventude de Mato Grosso do Sul.

A abertura do evento será na Praça Antônio João, nesta sexta-feira, às 18h, com um show de Rafa Conter, um talentoso cantor e compositor campo-grandense de 28 anos. Ele já percorreu o circuito sertanejo do país como parte da dupla Manu e Rafael, e agora segue em carreira solo, apresentando músicas que conquistam o público com romantismo, atualidade, sentimentos e ritmo envolvente.

Sebastian Gabriel, coordenador do “Movimenta Juventude” e presidente do Conselho Estadual de Juventude, destaca o propósito de ouvir as demandas dos jovens de Dourados para direcionar a implementação de projetos. “Teremos diversas atividades, como palestras, conversas, apresentações culturais, encaminhamentos para vagas de emprego e cursos de capacitação. Queremos envolver os jovens de todos os segmentos, sejam estudantes, periféricos, indígenas, religiosos, imigrantes ou da população lgbtqiapn+”, explica.

Além do show de abertura, estão programadas diversas atrações locais e uma feira da REME (Rede Evolução de Mulher Empreendedora), que contará com exposições e opções variadas de alimentação para todos os participantes.

A organização está prestes a divulgar a programação completa do evento até o dia 22 de setembro.

Com informações da Prefeitura de Dourados

