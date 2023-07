Show – Rock nacional em Campo Grande neste domingo

Os apaixonados pelo rock terão a oportunidade de curtir, de graça, neste domingo (9), de curtir a banda nacional que final dos anos 70 foi o pontapé do movimento que tomou conta dos aparelhos de som dos jovens brasileiros inaugurando um dos principais ícones da vertente musical chamada “rock nacional”, a banda Ira! – inicialmente Subúrbio.

O evento acontece na Praça do Rádio a abertura será da banca Filho dos Livres, que tem muita história em Mato Grosso do Sul. Tudo isso acontece no domingo, a partir 17h.

Com um som baseado nos “gringos” do punk, o grupo cresceu, se tornou referência e passeou em outros estilos.

Desde o rock contemporâneo até o blues formam a musicalidade embalada pelo vocalista Nasi ao longo de uma carreira de mais de 40 anos. Parte dela atrelada a cena underground, mas que também chegou ao mainstrain e aos jovens dos anos 2000 muito pela constante presença na extinga MTV Brasil – quem não se lembra de Nasi, como goleiro, no RockGol?.

Mais que um grupo com hits famosos, sobe ao palco no domingo (9) parte da história do rock nacional, em apresentação gratuita marcada para acontecer a partir das 17h na Praça do Rádio Clube, localizada entre a avenida Afonso Pena e as ruas Padre João Crippa, Pedro Celestino e Barão do Rio Branco, no Centro de Campo Grande.

Antes de Nasi, o guitarrista Edgard Scandurra, o baterista Evaristo Pádua e o baixista Johnny Boy entrarem em cena, os sul-mato-grossenses do Filho dos Livres se apresentam para o público, esquentando a comemoração ao Dia Mundial do Rock – que ocorre durante a semana, no dia 13 de julho. A data foi escolhida devido a realização do mítico Live Aid, em 1985.

Além do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setescc, o show é apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Sesc-MS. Entre as principais músicas do Ira! estão ‘Mudança de Comportamento’, ‘Envelheço na Cidade’, ‘Gritos na Multidão’, ‘Dias de Luta’, ‘Longe de Tudo’, ‘Flores em você’ e tantas outras.

Já o Filho dos Livres faz parte da classe de artistas em que a popularidade anda de mãos dadas com a qualidade. Parceiros musicais de longa data, Guga Borba (violão, viola e voz) e Guilherme Cruz (guitarras, viola, violão de 12 e voz), realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades e letras próprias em Mato Grosso do Sul.

O show sempre conta com a participação dos amigos e fãs do duo num repertório autoral que conta com hits como ‘Meu Carnaval’, ‘Vem me ver’, ‘Alguém como você é’, e com músicas que integram os dois álbuns principais do duo sul-mato-grossense.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.