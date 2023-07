Em Alta – Joseff Bulhões

“Pele na Pele” será lançado na próxima terça- -feira, em todas as plataformas digitais. Esse é o mais novo trabalho musical do cantor Igor Malheiro, que chega com tudo na nova fase da carreira do músico. A música contou com a produção de Valdec e Afonso Jandre. O lançamento acontecerá em um bar da Capital e contará com convidados e presença de influencers de MS. Na nova fase, Igor está sendo empresariado por Saul Steil Jr. Eu recebi o convite, fiquei lisonjeado. Obrigado mesmo, sucesso Igor!

Rapidinhas… Eu hein, rs. Julho nem começou e já estamos quase na metade do mês. Pelo andar, 2023 vai passar tão rápido que ninguém vai nem perceber, né? Queria tirar umas férias ou um recesso, mas nem devo, minha vida anda bem corrida. A gravação deste DVD rendeu bastante nas mídias sociais, foi o assunto mais falado da semana, estou falando do evento do Gusttavo Lima. Ele gravou, na última terça-feira (4), o DVD “Paraíso Particular”, o álbum dá sequência às comemorações dos seus 15 anos de carreira. Tudo foi gravado na sua casa, na cidade de Bela Vista de Goiás (GO). O chef Paulo Machado, embaixador do Pantanal, será o mais novo apresentador da terceira temporada do “Sabor à Prova”, “reality show” gastronômico de MS, pela Record MS. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 12h, logo após o Balanço Geral.

Ana Castela, a jovem boiadeira, lançou o primeiro DVD da carreira e “Solteiro Forçado” foi a faixa escolhida para dar start no projeto “Boiadeira Internacional”, que já está disponível nas principais plataformas de áudio e tem tudo para entrar para o topo das mais ouvidas!

Quatro décadas é um feito raro e o marco pediu uma celebração, que se desdobrou no DVD Capital Inicial 4.0 e em uma turnê nacional. No dia 12 de agosto, o quarteto formado por Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê e Flávio Lemos se apresenta no shopping Bosque dos Ipês.

Fátima Bernardes estreia como apresentadora do GNT, no segundo semestre deste ano. Com sua habilidade única para conduzir entrevistas, Fátima vai unir, a cada episódio do programa, duas personalidades de destaque que enfrentam desafios semelhantes.

Por mim escrevia mais, rs, mas o nosso espaço é limitado. Então, encerro por aqui, desejando uma boa semana a todos, também quero agradecer a vocês que me acompanham sempre. Ah, domingo que vem estarei aqui. Forte abraço, até lá.

