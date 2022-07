Show do Almir Sater acontece hoje em Dourados

A Festa Junina de Dourados começou ontem com shows do Matheus Matos, Henrique e Diego, e o artista local Zé Cervera.

Para o dia de hoje (1º) a festa ficar por conta do artista que dispensa apresentação, o cantor e compositor Almir Sater.

Atualmente Sater está no papel do condutor de Eugênio, condutor da chalana no remake da novela Pantanal, na TV Globo. Na primeira versão da novela, o cantor interpretou Trindade, um dos peões de José Leôncio. Hoje quem faz esse papel é o filho, Gabriel Sater.

A expectativa é que o artista cante seus principais sucessos, como as clássicas Trem do Pantanal, Chalana, Tocando em frente, Um violeiro toca, Comitiva esperança, entre outros trabalhos memoráveis.

Quem abre o show para Almir Sater é a dula Vilella e Marco Aurélio, e quem encerra a noite é o grupo Forrodiando.

A expectativa que a festa bata o recorde de público e supere a média dos últimos anose são esperadas mais de 9 mil pessoas.

Ônibus grátis

Para facilitar o acesso do público, foi disponibilizado transporte gratuito até o Centro de Convenções, onde a festa é realizada.

A linha exclusiva para os dias de evento tem ponto de partida no Monumento ao Colono, passa pela Praça do Cinquentenário e Igreja do Relógio, no Centro, 20 minutos depois, com retorno pelo mesmo itinerário. Hoje o horário de saída é às 19h e de é às 23h30. A linha Cidade Universitária, que sai do transbordo, também atende a população, mas com tarifa normal.

Serviço: A festa junina acontece no estacionamento do Centro de Convenções, localizado na avenida Guaicurus, 2030 – Novo Parque Alvorada.

