Sexta-feira em MS será de calor intenso e possibilidade de chuvas

Nesta sexta-feira (5), altas temperaturas atingem todas as regiões de Mato Grosso do Sul, elevando as máximas e trazendo a possibilidade de pancadas de chuva, porém, de forma irregular. De acordo com os dados meteorológicos, a máxima prevista para o estado é de 35ºC, configurando um dia de calor intenso.

Em Campo Grande, o dia iniciou com céu claro e a temperatura mínima foi de 24ºC. A previsão do tempo indica que os termômetros possam alcançar os 32ºC de máxima. Para o final de semana, as previsões apontam máximas de 31ºC no sábado e 30ºC no domingo na cidade.

Na região pantaneira, o calor também se faz presente, com temperaturas podendo chegar a 36ºC em Corumbá, 35ºC em Aquidauana, e 33ºC em Porto Murtinho e Coxim. Já no sul do estado, cidades como Ponta Porã têm máxima prevista de 31ºC, enquanto Dourados pode alcançar os 34ºC.

Outras localidades que devem enfrentar altas temperaturas nesta sexta-feira incluem Rio Brilhante, Nova Andradina e Naviraí, todas com máximas de 34ºC. Três Lagoas, Água Clara, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema e Bonito devem registrar máximas em torno de 33ºC. São Gabriel do Oeste está previsto para atingir 31ºC, enquanto Costa Rica pode ter máxima de 29ºC.

É importante ressaltar que manter os cuidados com a saúde, como a ingestão de líquidos para manter a hidratação, evitar exposição direta ao sol durante os horários de pico e buscar locais com ambiente mais fresco, é fundamental.

Com informações do Inmet.

