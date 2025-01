SESAU amplia vacinação contra a dengue para a faixa etária de 4 a 59 anos em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande anunciou, nesta quarta-feira (15), a ampliação temporária da vacinação contra a dengue. A partir de amanhã (16), a imunização estará disponível para todas as pessoas com idades entre 4 e 59 anos 11 meses e 29 dias. A medida visa aumentar o acesso da população à vacina e otimizar o uso das doses disponíveis, reforçando a proteção contra a arbovirose endêmica.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou a importância da ampliação da faixa etária. “Ainda temos uma quantidade expressiva de doses de vacina e, devido à crescente necessidade de ampliar a cobertura, decidimos estender a vacinação para o público de 4 a 59 anos. Essa medida visa garantir que mais pessoas possam se vacinar, especialmente considerando o risco da doença durante o período de maior circulação do mosquito transmissor”, afirmou.

A Sesau reforça que a vacinação contra a dengue é uma das principais estratégias para combater a disseminação da doença, reduzindo o número de casos graves, evitando sobrecarga nos hospitais e possíveis óbitos. A pasta tem trabalhado de forma integrada com a Ouvidoria e com as unidades de saúde, notificando e orientando a população sobre a ampliação temporária da campanha.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, explicou que a ampliação da vacinação é um passo fundamental para proteger a população. “Com a ampliação da faixa etária para 4 a 59 anos, estamos oferecendo mais proteção contra a dengue. A vacinação é nossa principal ferramenta na prevenção da doença, e essa medida permite que mais pessoas tenham acesso à proteção”, afirmou.

Esquema vacinal e eficácia

A vacinação contra a dengue é realizada em duas doses, com intervalo de três meses entre uma dose e outra. A eficácia da vacina é garantida apenas com o esquema completo. A Sesau lembra que, para garantir a proteção total, é essencial que a população complete as duas doses.

Orientações à população

A vacinação está disponível exclusivamente nas 74 Unidades de Saúde da Família de Campo Grande, durante o horário de funcionamento das unidades. A população deve seguir as seguintes orientações:

• Menores de idade (4 a 17 anos) devem estar acompanhados de um responsável legal e com documento de identificação.

• Adultos devem levar um documento de identificação com foto. Se possível, apresentar a carteirinha de vacinação, embora ela não seja obrigatória.

• O intervalo entre as doses é de três meses, sendo importante que as pessoas que já tomaram a primeira dose retornem para completar o esquema.

Contraindicações da vacina

• Indivíduos menores de 4 anos e maiores de 59 anos.

• Pessoas com histórico de anafilaxia ou reação alérgica à substância ativa ou a qualquer excipiente da vacina.

• Indivíduos com imunodeficiência ou em uso de terapias imunossupressoras.

• Gestantes e lactantes.

Dados de dengue em Campo Grande

Em 2024, Campo Grande registrou mais de 12.000 casos notificados de dengue, com um óbito associado à doença. Em 2025, já foram notificados 119 casos, o que destaca a necessidade urgente de ações preventivas.

