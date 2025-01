Ministério da Saúde divulga imagem do inseto transmissor do vírus oropouche

O Ministério da Saúde desenvolveu a primeira ilustração fiel do inseto transmissor do vírus oropouche , o Culicoides paraensis , conhecido em algumas regiões do país como maruim ou mosquito-pólvora. A medida foi adotada depois de o inseto ser frequentemente confundido em apresentações na mídia, nas redes sociais e até publicações científicas com outras espécies, como o aedes aegypti , transmissor de doenças como dengue , zika e chikungunya .

Também havia o problema de algumas das imagens, mesmo que usadas corretamente, não serem efetivamente representativas, pois haviam sido obtidas com fotos de baixa resolução, dado tamanho minúsculo do inseto. A título de comparação, o Culicoides paraenses mede até 3 milímetros, sendo cerca de 12 vezes menor do que o mosquito transmissor da dengue e 20 vezes menor do que o Culex quinquefasciatus , que é o pernilongo mais comum no país.

A nova ilustração foi elaborada a partir de estudos e análises da equipe de comunicação científica da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, em parceria com técnicos e entomologistas e do Instituto Evandro Chagas no Pará.

Para a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, a criação da ilustração fiel permitirá a propagação de informações mais corretas sobre o controle das arboviroses no Brasil. “A medida colabora com pesquisadores e gestores em saúde para melhorar a compreensão e a identificação do vetor, minimizando confusões e aprimorando ações de prevenção”.

Oropouche

A doença Oropouche é causada pelo vírus OROV, um arbovírus transmitido pelo inseto Culicoides paraensis . Identificada desde os anos 1950, a doença se caracterizava por surtos esporádicos região Amazônica, embora também tenha sido registrada em outros países da América Central e do Sul. Por ter sintomas semelhantes ao da dengue, podia ser diagnosticada equivocadamente.

A partir de 2023, a detecção de casos aumentou em decorrência da descentralização do diagnóstico molecular para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) de todo o país. As mudanças climáticas também colaboraram para que mais casos surgissem em outras regiões.

A transmissão do Oropouche ocorre por meio do inseto, que, após picar uma pessoa ou animal infectado, transmite o vírus a uma pessoa saudável. Há dois ciclos principais de transmissão da doença: o Ciclo Silvestre, no qual bichos-preguiça, primatas não-humanos e possivelmente aves silvestres são hospedeiros; e o Ciclo Urbano, no qual os humanos são os principais hospedeiros, sendo o Culicoides paraenses o vetor predominante nos dois casos.

Com informações da Agência Gov.