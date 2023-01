Senadora visita INPP em Cuiabá em defesa de pesquisas e preservação

A senadora Tereza Cristina (PP), esteve no Mato Grosso nesta semana para acompanhar o projeto do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP) juntamente com os senadores Rogério Marinho e Wellington Faguntes durante a visita.

“O INN é dos dois Estados e temos que fazer que os Estados cumpram o seu papel. Nós vimos o Pantanal passando por um ciclo muito complicado nos últimos três anos. Aqui é um Centro de excelência do nosso Bioma e como pesquisa poderão ajudar e muito no desenvolvimento do pantanal.”, defendeu a ex-ministra da Agricultura.

O senador Wellington defendeu a importância do conhecimento de Tereza, como ex-ministra para auxiliar no trabalho em conjunto nos dois Estados juntos.

“O bioma do Pantanal é uma dádiva e as terras do MS e do MT são o celeiro da humanidade e precisamos preservar para as futuras gerações, fazer pesquisas, evitar devastação e permitir a qualitação entre os dois Estados”, defendeu Rogério Marinho.

O Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP) é um Campus Avançado do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG/MCTIC), já em funcionamento em Cuiabá (MT) e criado para proporcionar a interação entre diversas competências, integrar e articular as ações de pesquisa, na região do Pantanal.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.