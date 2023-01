Paulo Betti é o primeiro eliminado do The Masked Brasil

O programa dominical da Globo que conquistou os brasileiros em 2022, com atores e personalidades mascaradas que cantam e são descobertos voltou neste domingo (22), com novidades no formato e já eliminou o primeiro mascarado.

O primeiro mascarado que não caiu no gosto da plateia e dos jurados foi o coelho, que trouxe pistas bem humoradas, cantou com uma voz grave que enganou a todos. Dentre as novidades o público poderá palpitar através de uma aplicativo e a plateia vota nos mascarados que mais gostou no final de todas as apresentações, assim definindo os menos votados que automaticamente vão para a berlinda.

Quem estava por debaixo da fantasia de coelho era o ator Paulo Betti. O duelo final foi entre o coelho e o dinossauro, os dois menos votados.

Os jurados desta edição liderados por Ivete Sangalo são: Mateus Solano, Eduardo Sterblitch, Taís Araújo e Sabrina Sato.

