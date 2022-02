Semed adia retorno das aulas presenciais na Rede Municipal de Campo Grande

O retorno das aulas presenciais na Reme (Rede Municipal de Ensino), foi adiado para o dia 3 de março nas 204 EMEIs (unidades escolares de educação infantil) e ensino fundamental de Campo Grande. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (9), pela Semed (Secretaria Municipal de Educação), e foi determinada devido ao avanço de casos de COVID-19 na Capital.

“A variante ômicron tem alto índice de transmissão mesmo com menor potencial de gravidade e óbito, o que reflete significativamente em novos casos positivos e de atestados médicos com afastamento de servidores”, destaca a nota divulgada pela Semed.

A volta às aulas na Reme estava prevista para o dia 14 de fevereiro, que considerava fatores como a descontaminação e higienização das escolas e a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19, contudo a crescente alta de casos ocasionou o adiamento do retorno. A determinação foi aprovada pelo Condaem (Conselho de Diretores e Adjuntos) e recebeu parecer técnico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Em Campo Grande existem cerca de 109 mil alunos matriculados nas instituições de ensino da rede pública. Conforme a Semed, as jornadas pedagógicas, iniciadas no dia 2 de fevereiro, serão mantidas nas unidades escolares com os professores. As aulas presenciais na Reme estão suspensas desde março de 2020.

