Bombeiros encerram buscas por idosa desaparecida em trilha de São Gabriel do Oeste

As buscas pela turista Tânia Bonamigo Kobayashi, de 62 anos, foram encerradas pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) na tarde da última terça-feira (8), após 30 dias de buscas. Tânia desapareceu no dia 9 de janeiro, durante uma trilha na região da cachoeira Los Pagos, zona rural de São Gabriel do Oeste, a 145 quilômetros de Campo Grande.

O encerramento das buscas foi anunciado por meio de uma nota divulgada pelo CBMMS. O comunicado destaca que não foram encontrados nenhum vestígio que pudesse levar a o paradeiro da idosa.

“Após 30 dias ininterruptos de intensas buscas pela senhora desaparecida Tania Bonamigo, no Município de São Gabriel do Oeste, e considerando que não foi encontrado nenhum vestígio ou informação sobre o possível paradeiro da vítima, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) decidiu, na tarde de hoje, terça-feira (8), deixar as buscas a cargo exclusivo da Polícia Civil”, ressalta a nota do Corpo de Bombeiros.

As buscas pela mulher mobilizaram uma equipe de aproximadamente 30 bombeiros militares que realizaram o mapeamento de toda a área, divididos em quadrantes.

De acordo com os bombeiros, o local é considerado uma área perigosa devido às trilhas estreitas, com risco de queda no penhasco, ataque de abelhas ou animais peçonhentos. Durante as buscas os bombeiros ainda encontraram rastros de onça na região.