Semana inicia com instabilidade em Mato Grosso do Sul

Nesta segunda-feira (8), os mato-grossenses do Sul acordaram sob a iminência de instabilidade climática em todas as regiões do estado, conforme alerta da meteorologia. As previsões indicam que a Capital e diversas áreas do interior devem se preparar para pancadas de chuva ao longo do dia.

Em Campo Grande, o céu amanheceu parcialmente claro registrando temperatura mínima de 23ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), espera-se que os termômetros atinjam a marca de 29ºC durante o período da tarde.

Quanto ao volume de chuva esperado, a Capital deve receber cerca de 15 milímetros. Enquanto isso, no interior, as estimativas variam, com destaque para Dourados, que pode registrar até 15 milímetros, Corumbá com 10 milímetros e Três Lagoas com 8 milímetros de precipitação.

As previsões meteorológicas para diferentes regiões do estado apontam para uma variação significativa nas temperaturas máximas. Na região sul, municípios como Ponta Porã podem alcançar os 27ºC, enquanto Dourados está previsto para atingir 31ºC. No pantanal, as máximas podem chegar aos 32ºC em Aquidauana, Miranda e Coxim, e até 33ºC em Porto Murtinho e Corumbá.

Para outras localidades, as temperaturas previstas são de 28ºC em Costa Rica, 30ºC em Naviraí e Nova Andradina, 31ºC em Bonito, Paranaíba, Água Clara, Ivinhema e Nova Alvorada do Sul, 32ºC em Três Lagoas e Maracaju, e 33ºC em Rio Brilhante.

Com informações do Inmet.

