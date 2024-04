Funtrab anuncia 4.102 novas vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

Na próxima segunda-feira (8), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abrirá as portas para oferecer um total de 4.102 novas vagas de emprego em todo o Estado, sendo 1.406 delas para Campo Grande, a Funtrab busca preencher diversos postos de trabalho que variam entre estágios, empregos temporários e posições de tempo integral.

A diversidade de oportunidades abrange diversas profissões. Açougueiro, ajudante de carga e descarga, balconista, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, padeiro, preparador físico, produtor de rádio, repositor e até vigia são apenas algumas das ocupações disponíveis para os interessados.

É importante ressaltar que as vagas anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Por isso, os candidatos devem agir rapidamente para garantir sua candidatura e participação nos processos seletivos.

Além disso, a Funtrab também oferece oportunidades inclusivas, reservando vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). Para participar, os interessados devem comparecer à sede da fundação munidos da documentação necessária, que inclui RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande, a agência estadual está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

