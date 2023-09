Secretário de Saúde é filmado em ‘festa’ dentro de UPA lotada

Enquanto pacientes, dentre ele idosos passando mal, aguardavam durante horas atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, o secretário Municipal de Saúde, Sandro Benites, foi flagrado dançando na ‘festinha’ com funcionários.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Benites, em meio a comemoração, com música ao vivo e dança no meio da UPA no fim de semana. O tema foi discutido entre vereadores nesta terça-feira (5) na Câmara Municipal.

Conforme narração do vídeo, havia pessoas desde às 8h esperando atendimento, dentre eles idosos, que já estariam passando mal a espera de atendimento.

O vereador Marcos Tabosa (PDT) comentou o caso e disse que a prefeita Adriane Lopes (PP) está recebendo uma ‘chance’ de apresentar melhoras para a população.

“A prefeita Adriane Lopes esta tentando melhorar Campo Grande. Eu ate falei para ela e para o secretário de desenvolvimento, João Rocha, que eu vou dar um tempo, mais uma chance, para ver se realmente ela vai conseguir fazer alguma coisa. Ela anda pintando uns negocinhos ai, lançando umas obrinhas, ta mostrando que quer fazer alguma coisa”, ponderou.

Tabosa ainda alfinetou o comportamento de Benites no vídeo que circula.”Por outro lado, tem o secretário de saúde que anda lançando um novo tipo de tratamento, a musicoterapia. Os moradores precisam de remédio, de tratamento médico, de equipamento nas unidades de saúde e nas UPAs, mas quem toma a decisão é a prefeita Adriane Lopes. No final do ano vamos fazer uma avaliação novamente [sobre o mandado da prefeita], mas palavra é dada e tem que ser cumprida”.

O vereador Ayrton Araujo (PT) afirma que o comportamento do secretário não é adequado para a pasta e nem para as funções que o mesmo precisa exercer.

“Primeiro, ele é um vereador licenciado, está lá para poder gerenciar dois bilhões de reais, não é pouca coisa. Está lá para poder cuidar da saúde de Campo Grande, cuidar das pessoas, para continuar investindo nas unidades, reformando. A saúde sempre foi um caos, mas se continuar essa festa junina é melhor ele pedir licença e voltar para o cargo dele de vereador aqui, para o mandado dele, que termina ano que vem”.

“Temos que ter postura, e é falta de postura do Sandro Benites, como mandatário licenciado e como executivo, ele está administrando um valor que tem cidades aqui que não tem. São dois milhões de reais, ele precisa dar resultado positivo para a saúde e para a Adriane Lopes; não adianta ela andar e o cara brincar de dançar”, finalizou.

Já o vereador Zé da Farmácia (Podemos) acredita que não houve comportamento inadequado por parte do secretário. “Eu não entrei no assunto, mas não tenho nada contra a pessoa dançar, desde que ela cumpra as suas funções. A dança alegra o coração e alma, mas no momento certo e no local certo e se as coisas estiverem todas certas, e não está”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Sandro Benites, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O local segue aberto para manifestações.

