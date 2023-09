7 de setembro: confira as ruas que vão fechar no feriado

O feriado de 7 de setembro será marcado por um grande desfile cívico-militar e para isso, algumas ruas da capital ficarão interditadas para as preparações e realização do evento. A expectativa é que 15 mil pessoas prestigiem o evento.

A cerimônia começa às 8h10 na avenida 14 de Julho após a av. Mato Grosso. Um dos destaques do desfile será um sobrevoo de aeronaves do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB) sobre a rua 13 de Maio.

Confira as ruas que serão interditadas:

A partir das 20h de amanhã, 06 de setembro, a avenida Afonso Pena será interditada em ambos os sentidos entre a avenida Calógeras e a rua Rui Barbosa. As ruas 13 de maio, entre a Dom Aquino e 15 de novembro, e a 14 de julho também serão bloqueadas.

Já no dia 07 de setembro, os bloqueios ocorrem a partir das 05h da manhã nas ruas 13 de Maio, onde ocorre o desfile, e que será totalmente interditada entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa. E na Rua 14 de Julho, entre a Fernando Correa da Costa e a Eça de Queiroz.

