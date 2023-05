SES registra morte de oito pessoas por Influenza na última semana em MS

O boletim epidemiológico da Influenza disponibilizado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), na última terça-feira (2), divulgou mais oito mortes atribuída a esta doença em Mato Grosso do Sul. Com a atualização, o Estado chega ao total de 14 mortes por Influenza desde o início do ano.

Entre os óbitos mais recentes está o caso de um homem, morador em Dourados, de 47 anos, vítima da H1N1, que faleceu no dia 28 de abril, sem comorbidade relatada. Este é o segundo douradense a morrer desta doença respiratória neste ano.

No dia 2 de abril, uma criança de oito anos de idade também faleceu diagnosticado com a Influenza B. Ele tinha doença neurológica crônica como comorbidade. As outras 12 vítimas são de Corumbá, Ribas do Rio Pardo, Nioaque, Ivinhema, Paranhos, Itaquiraí, Selvíria, além de dois de Naviraí e três de Campo Grande.

Além das mortes, o boletim epidemiológico elaborado semanalmente pela SES, através da Gerência Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias do setor de Vigilância em Saúde, traz a confirmação de 14 novos casos de Influenza, chegando a 135 desde o início de 2023.

Mato Grosso do Sul também chegou a 2.615 casos notificados de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) neste ano.