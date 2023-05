Carreta tomba na pista após acidente envolvendo caminhonete na BR-163

Uma carreta bitrem carregada de grãos tombou, na tarde desta quarta-feira (3), em um acidente com uma caminhonete Ford Ranger, que ficou com a lateral completamente destruída na pista da BR-163, saída de Campo Grande para Cuiabá/Jaraguarí.

Segundo primeiras informações, o motorista da caminhonete disse que passou mal e invadiu a pista contrária. A carreta tombada chegou a vazar líquido (óleo ou combustível), porém, o motorista não ficou ferido. Enquanto o condutor do outro automóvel ficou levemente ferido, sendo socorrido para alguma unidade de saúde da Capital.

O veículo pesado chegou a invadir o guard rail metálico ao lado do acostamento com o impacto da batida. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), junto coma CCR, se deslocaram até o local da batida para retirada dos veículos da via para o controle do trânsito. Acesse também: Sala especial da DEPCA é inaugurada e atenderá nos plantões noturnos

Com informações do repórter Marcos Maluf