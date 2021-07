Santhiago retoma sucesso na música. Mesmo sem o grande parceiro Paulo Sérgio, a vida continua. Como continuou Daniel sem João Paulo. Da mesma forma seguiu Leonardo sem Leandro. E até para Buchecha sem Claudinho. A música não pode parar, o Show tem que continuar. Ainda mais para aquele considerado um das “As Vozes das Vozes”, por nada menos que Zé Rico. Aliás, José Rico se foi também e Milionário continuou.

Quem segue com seus alcances vocais únicos, depois deste “golpe da vida” é Santhiago. O gogó de ouro de Mato Grosso do Sul precisa trabalhar e não é possível sair do setor que mais ama: a música. A promessa é de ajudar a família do eterno Paulo Sérgio.

Paulo Sérgio & Santhiago fizeram história na música. E foi justamente sua qualidade vocal responsável pelo respeito e admiração conquistados. Claro. O entrosamento e extensão das vozes foi o responsável pelo título dado por Zé Rico. “Mas, infelizmente Paulo Sérgio nos deixou…”, lamentou o artista.

“golpe da vida”

Nas palavras de Santhiago, esta morte foi um “golpe da vida”. Mas o Santhiago mesmo com este “golpe da vida”, houve o clamor dos fãs. Estes fortaleceram o cantor com o pedido e incentivo para continuar. O mesmo feito por amigos e até mesmo por músicos e artistas.

Então, a estrada continua com Santhiago nela. Mas, acostumado a ter um companhia de qualidade ao lado buscou apoio. Assim, considerado uma das melhores e mais afinadas primeira voz do Mato Grosso do Sul e há quem diga do Brasil, Santhi (para os próximos), não vai deixar sua voz se calar.

Esta voz que é admirada pela afinação e por tons altíssimos que alcança, encontrou uma parceria. E esta voz, já está há muito tempo na música

Novo projeto

Assim, Santhiago começa um projeto novo com o talentoso Eddu Alves. Este, quem já os ouviu, aprovou.

Então, não é à toa que este cantor excepcional vê a felicidade no horizonte. “Estou muito feliz com este novo projeto. Eu precisava dar continuidade a um trabalho de busca incansável. Porém, de muita qualidade e emoção na música. Mas, eu tinha que atender positivamente a expectativa dos fãs de Paulo Sérgio & Santhiago. Com o Eddu Alves consigo sentir essa segurança. Isto quer dizer que continuaremos agradando o nosso público. E de onde Paulo Sérgio estiver, estará cantando com a gente”, revela Santhi.

Desta forma, se você gosta deste artista, ouça o que vem por aí. O motivo é que, primeiramente, é realmente notória a repercussão que vem com este novo projeto.

Por isso, “Eddu Alves & Santhiago” recebem a gratidão dos fãs, que comentam em todas as redes sociais que os ouvidos e a cultura agradecem. Então, que Santhiago continue a ser uma das “Vozes das vozes”. Mas, agora com Eddu Alves.

