Salvação do transporte público de Campo Grande passa pela Tarifa Zero

Após os transtornos causados pela paralisação dos ônibus na Capital (18), em sinal de protesto pelos trabalhadores do transporte público que lutam por reajuste salarial, a crise entre o Consórcio Guaicurus e a Prefeitura de Campo Grande veio à tona. O impasse gira em torno do valor da tarifa que segundo o consórcio não é suficiente para manter o serviço prestado à sociedade. A solução apontada pelos vereadores é adotar a chamada “Tarifa Zero”, ou seja, gratuidade a todos os usuários e transporte custeado pelo Poder Público.

O Projeto de Lei nº 89/2023 para a implantação da Tarifa Zero foi protocolado no dia 10 de janeiro na Câmara dos Vereadores de Campo Grande. Se aprovado, põe fim às negociações entre o Consórcio Guaicurus e o Poder Público municipal.

“Nós temos pregado a utilização da Cosip, tributo da iluminação pública que arrecada aproximadamente R$ 130 milhões por ano, e que 30% poderiam ser desvinculados para custear o transporte púbico. Isso é uma legislação federal e tem um decreto municipal que corrobora com essa visão federal. O objetivo é que o usuário não seja penalizado e diminuir a tarifa até chegarmos à Tarifa Zero. Com esse valor da Cosip não daria pra chegar à Tarifa Zero, mas com certeza impossibilitaria o aumento”, apontou o presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, vereador Alírio Villasanti.

A O Estado, o vereador defendeu ainda que a conta do transporte público afete a população e o setor empresarial, que custeia a maior parte do vale- -transporte de seus funcionários. “Alguém tem de pagar essa conta. Existe a possibilidade da Tarifa Zero, mas isso ainda está em estudo, até mesmo a nível federal. Campo Grande se adequa a essa tarifa, assim como outras cidades brasileiras que já aplicam a gratuidade como Paranaguá, Ilha Solteira, Maricá e outros municípios brasileiros”, defendeu Alírio.

Segundo o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, vereador professor André Luis, o transporte público precisa ser tratado como prioridade pelo Poder Público. “O problema que veio à tona já é muito antigo e se agrava cada vez mais porque as autoridades constituídas não dão a necessária importância para este grave problema. Vemos ônibus sucateados, cada vez menos usuários utilizando o transporte devido a má qualidade, a demora e o preço da tarifa. Precisamos de gestores comprometidos em resolver o problema, ao invés de pagar os prejuízos deve-se investir em novos ônibus e trabalhar sério na logística, pavimentação e onda verde”, opinou o vereador.

Por fim, o presidente do consórcio Guaicurus, João Rezende, afirmou que o Executivo não pode apenas dar as cartas, a direção para o transporte precisa de recursos financeiros e de legislação. “Pode ser que em um primeiro momento não, mas gradativamente nós podemos chegar até a Tarifa Zero. Quando falamos em Tarifa Zero, na verdade não existe milagre, como o SUS, por exemplo. Devemos criar o fundo do transporte para que ele também seja entregue de maneira gratuita no momento da utilização, as pessoas vão pagar antecipadamente, todos vão pagar e vamos ter um transporte na mesma condição da educação, da segurança e da saúde”, afirmou.

Na Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul), o deputado Amarildo Cruz (PT) solicitou ao Governo do Estado e à Prefeitura de Campo Grande, no fim do ano passado, um estudo para implementar a Tarifa Zero no transporte público. O parlamentar defende a criação do “Programa Ônibus de Graça para Todos”.

“Precisamos desse debate em MS, uma vez que o transporte público é uma necessidade para muitos, porém, o valor pesa no bolso do trabalhador. Essa triste realidade se agrava pelo fato do nosso país ter o segundo transporte coletivo mais caro da América do Sul. A população de baixa renda é quem mais sofre com o alto custo do serviço”, destacou Amarildo.

Ainda segundo o deputado, cerca de 30% do salário-mínimo é gasto com o transporte. Amarildo propõe que o Governo do Estado seja o fomentador e parceiro do modelo e a criação de um fundo para financiar o programa. “Esse valor pode ser revertido em outras necessidades básicas das famílias. Assim como a população tem acesso à saúde gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e acesso à educação pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), precisa também ter acesso ao transporte”, reafirmou.

