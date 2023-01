Crise financeira na Americanas ameaça preço dos ovos de Páscoa

Empresa declarou dívida de R$ 43 bilhões e justificou ser a maior varejista de ovos de chocolate

O rombo bilionário das Lojas Americanas pode afetar até mesmo o preço dos ovos de Páscoa em 2023. A rede é conhecida como uma das maiores varejistas de chocolate.

Esta foi uma das justificativas feitas no pedido de recuperação judicial, na quinta- -feira (19), declarando dívida de R$ 43 bilhões a mais de 16 mil credores. “A crise do grupo pode afetar até mesmo o preço do ovo de Páscoa, pois se trata da maior varejista de ovos de Páscoa do mundo”, diz parte do documento enviado.

Apesar da confissão, o economista Enrique Duarte lembra que a maioria das empresas já devem ter se adiantado para a data, mas que agora não se esperam novas aquisições do produto.

“Esta dificuldade não está apenas nos aspectos financeiros, mas do ponto de vista legal já que uma das alternativas estudadas pela empresa é a recuperação judicial e, como está em fase inicial, não é prudente realizar investimentos, aumentar os estoques ou contratar novos colaboradores”, avalia.

No entanto, caso a crise ocorra nas Americanas, os concorrentes irão se aproveitar da situação.

“As lojas fazem o planejamento de forma antecipada, um exemplo disso, que é no Natal, eles já estão pensando na Páscoa. No qual, acaba sendo um momento de muito consumo para as lojas Americanas. Se não for assim, a empresa irá enfrentar dificuldades em repor estoque se as vendas aumentarem. Além disso, os concorrentes irão aproveitar esta oportunidade para se ‘apropriar’ dos clientes”, afirma o economista.

Chocolates

Com diversas promoções nas lojas, os consumidores estão aproveitando para comprar vários tipos de chocolates. A reportagem do jornal O Estado esteve na unidade das Americanas na Rua Dom Aquino e encontrou algumas promoções.

O chocolate KitKat está custando R$ 3,99, mas sai por R$ 10,99, se o cliente comprar três unidades. A caixa de bombons Garoto está no valor de R$ 12,99, mas caso comprar duas unidades sai no preço de R$ 9,49.

Já o bombom Montevergine Trufa de 55 gramas está custando R$ 4 cada um, e se o consumidor levar três unidades irá pagar R$ 11,99. A barra de chocolate da Hershey’s está saindo no valor de R$ 5,99 e na compra de mais três sai por R$ 13,99. Além dos chocolates, materiais escolares e produtos de higiene também estão com promoções.

Outros motivos

Outro motivo citado pela varejista são os 100 mil empregos que gera e a quantidade de consumidores que usam os serviços prestados pelo grupo.

A empresa diz ainda que sua relevância pode ser vista por ter sido uma das principais parceiras comerciais do “BBB” (“Big Brother Brasil”).

A Americanas afirmou que, além disso, o caixa disponível para as atividades está no valor de R$ 800 milhões. Conforme informou o TJRJ (Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), parcela significativa deste valor estava injustificadamente indisponível para movimentação pela companhia na quarta- -feira (18).

