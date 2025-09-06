Rosana Leite é exonerada da Sesau e comitê gestor deverá assumir a pasta em Campo Grande

Grupo com seis membros comanda provisoriamente a secretaria por seis meses, podendo ter atividades prorrogadas

Na última sexta-feira (05), a Prefeita Adriane Lopes exonerou Rosana Leite, da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande). A decisão foi publicada em edição extra do Diogrande (Diário Oficial do Município).

Rosana Leite ocupava o cargo desde fevererio de 2024. Ela foi trocada e será assessora Executiva da Casa Civil. Na edição extra, a prefeita Adriane Lopes também decidiu que irá mudar a tradicional estrututra da Sesau, que agora passa a ser comandada por um comitê gestor com seis membros.

A ex-secretária de Saúde em Iguatemi, Ivone Naban, ficará a frente do comitê. Ela também atuou na Secretaria de Assitência Social.

Rosana Leite é natural de Campo Grande, médica formada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com especialização em cirurgia geral e oncológica.

Foi Coordenadora do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) e já ficou a frente da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid-19 do Ministério da Saúde em 2021.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.