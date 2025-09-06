Sábado será de tempo firme e ar seco em Mato Grosso do Sul

Umidade relativa pode chegar a 15% em algumas regiões; temperaturas variam de 8ºC a 37ºC no Estado

A previsão para este sábado (6) indica predomínio de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo seco em grande parte do estado, favorecendo a queda nos índices de umidade relativa do ar, que podem variar de 15% a 35% nas regiões norte, pantaneira e do bolsão.

As temperaturas apresentam contraste entre a madrugada e a tarde. No sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 8°C e 14°C, podendo pontualmente cair abaixo dos 8°C, enquanto as máximas chegam a 20°C e 29°C. No sudoeste e no Pantanal, a variação prevista é de 12°C a 18°C pela manhã e de 23°C a 34°C no período da tarde. Já no bolsão, leste e norte do Estado, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 21°C nas primeiras horas do dia e alcançar entre 31°C e 37°C à tarde.

Em Campo Grande, as mínimas ficam entre 15°C e 18°C, com máximas variando de 28°C a 33°C. Os ventos sopram inicialmente do quadrante sul, mudando para leste ao longo do dia, com rajadas que podem variar de 40 a 60 km/h. Em alguns pontos, há possibilidade de ventos acima dessa intensidade.

A combinação de ar seco e temperaturas elevadas durante a tarde exige atenção redobrada com a hidratação e cuidados em atividades ao ar livre.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram