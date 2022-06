Revitalização da Lagoa Itatiaia tem licitação aberta

A licitação para contratar as obras de revitalização da Lagoa Itatiaia já foi lançada. Será a primeira grande intervenção nos últimos 15 anos nesta área.

O projeto será executado com recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional com contrapartida do município.

De acordo com o arquiteto da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Marcelo Silva, autor do projeto de revitalização, as intervenções previstas não trarão nenhum impacto ambiental.

“Pelo contrário, com a construção de três decks serão preservadas as matas ciliares porque não haverá mais pisoteio dos visitantes, que poderão se aproximar da lagoa pela passarela da estrutura de madeira. Um dos deks foi planejado especialmente para os participantes de competições aquáticas”, explica.

O projeto

O projeto prevê o calçamento com piso de 62 mil m² de trilhas, que os visitantes utilizam para ter acesso à academia da 3ª idade e à pista de caminhada de 1.360 metros.

A obra inclui ainda uma área de convivência, com playground e fontes interativas. Está programada a construção de um palco para pequenos performances artísticas, aulas de educação ambiental, cercado por bancos rústicos feitos de eucalipto.

A estrutura da atividade física será ampliada com uma estação de ginásticas; está prevista a construção de 12 mesas para jogos (domino, xadrez, carta); reforço da iluminação e um container com banheiro e sala para administração.

Ecossistema

Circundada por um rico ecossistema que ocupa 9 hectares no Bairro Tiradentes, região urbana do Bandeira, a Lagoa Itatiaia concentra 221 diferentes espécies vegetais (65 nativas), entre plantas terrestres, semiaquáticas e aquáticas, além de uma fauna com peixes, insetos moluscos e aves. Tem uma lâmina d’agua de um metro de profundidade.

O cenário é “decorado” pela escultura de concreto armado, com 5 metros de comprimento por 2 metros de altura, obra do artista plástico Pedro Guilherme Garcia Goes, conhecido por exposições e intervenções urbanas em Campo Grande.

A lagoa é uma depressão natural do relevo, onde havia nascentes que foram soterradas quando ocorreu o loteamento da região, na década de 1980. Atualmente é abastecida pela água da chuva com períodos de cheias e vazantes.

Com informações da Prefeitura

