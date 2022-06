Carla Zambelli diz que conservadores de MS terão candidatos fortes para escolher

A deputada federal Carla Zambelli (SP) disse em entrevista ao jornal O Estado que os eleitores conservadores de Mato Grosso do Sul terão um leque de opções fortes, se depender do time do Partido Liberal nas eleições deste ano. Zambelli participa de ato e apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (3), às 14h30, na Câmara de Campo Grande. A atividade é intitulada “Lealdade Acima de Tudo”.

O evento está sendo organizado pelo deputado Loester Trutis, e segundo publicação dele nas redes sociais, também participam os deputados Daniel Silveira (RJ), Major Fabiana (RJ) e Dárcio Bracarence, coordenador do Movimento Nas Ruas.

A intenção é visualizar como está o apoio ao presidente no Estado, e medir como andam os palanques dele em MS, além de apresentação do time do PL. Mato Grosso do Sul foi escolhido por ter um dos maiores eleitorados conservadores do país.

Os organizadores do ato pedem para que os participantes compareçam vestidos de verde e amarelo. A entrada é gratuita e terá ponderações dos deputados convidados. Zambelli vai explanar sobre as estratégias para vencer as eleições e eleger novamente Bolsonaro presidente.

A deputada concedeu entrevista ao Jornal O Estado. Confira:

O Estado: A campanha em Mato Grosso do Sul com apoio de Bolsonaro será restrita para eleger a ex-ministra Tereza Cristina ao Senado?

Zambelli: A Tereza é um excelente nome e certamente terá apoio de todos que conheceram seu trabalho ao lado do presidente Bolsonaro. Contudo, os conservadores sul-mato-grossenses certamente desejam eleger o governador, deputados federais e estaduais também.

O Estado: Como fica para o Governo de Mato Grosso do Sul?

Zambelli: Essa é uma questão que envolve o presidente e a discussão entre os partidos que certamente estão escutando a sociedade sul-mato-grossense.

O Estado: Aqui em Mato Grosso do Sul muitos dizem ou querem buscar o apoio do presidente, mas no fim das contas como será essa situação?

Zambelli: É natural que todos que trabalham em favor das famílias, em defesa da vida e da liberdade queiram o apoio do presidente. Isso mostra, portanto, que o presidente tem um grande apoio nos estados, diferente da narrativa de parte da mídia e do que dizem algumas pesquisas.

O Estado: Existe a possibilidade de Bolsonaro apoiar candidatos que não defendem seus ideais?

Zambelli: A nossa expectativa é de que todos que sejam apoiados pelo presidente sejam leais ao país.

O Estado: A frente “bolsonarista”, que inclui a presença do deputado Loester Trutis, surgiu defendendo quais bandeiras e objetivos?

Zambelli: Liberdade religiosa, defesa da pátria, proteção das famílias e da vida, liberdade e “Lealdade Acima de Tudo”.

O Estado: O eleitor bolsonarista que não aprovar o mandato de Trutis terá outras opções de voto?

Zambelli: Acredito que haverá opções de voto em todos os estados. A nossa liga pretende facilitar a comunicação com a população, mas sabemos da importância de eleger bons nomes, igualmente leais ao Brasil e ao presidente. Nosso crivo é inicial. A decisão final é sempre do eleitor

O Estado: Eleger o maior número de deputados bolsonaristas pode fazer Bolsonaro, em eventual reeleição, não depender mais do “centrão”?

Zambelli: Essa narrativa da esquerda sobre um “centrão”, termo que nasceu na Constituinte, não se sustenta na realidade. Nossa intenção é fazer as reformas que o Brasil precisa.

O Estado: Quais as chances de Bolsonaro não se eleger?

Zambelli: É uma decisão da população e não faço especulações. Meu desejo é que consigamos reeleger o presidente e, pelo que estamos assistindo nas manifestações públicas dos presidenciáveis, eu diria que Bolsonaro é quem tem a maior chance de vencer

O Estado: Como vê a importância de o presidente alcançar a maior porcentagem de votos em MS pensando na contagem geral de votos?

Zambelli: Isso seria excelente e buscaremos esse resultado. Precisamos alcançar o maior número de pessoas em todos os estados para mostrar que o caminho à direita é o melhor para o país.

O Estado: Nessa polarização à Presidência, qual a estratégia para buscar mudar o que dizem as pesquisas e diminuir a rejeição de Bolsonaro?

Zambelli: Segundo as pesquisas [de 2018] Haddad é o atual presidente. Bolsonaro precisa continuar trabalhando e olhando nos olhos do povo. Esta é sua “estratégia” e acredito que, sendo o único dos pré-candidatos capaz de tais predicados, ele terá um excelente resultado. Acesse também:

Texto: Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul