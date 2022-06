Restituição dos créditos pagos para a FlexPark divide opiniões entre motoristas

Por Kamila Alcântara – Jornal O Estado de MS

MPMS solicitou que valores sejam reembolsados para os consumidores a partir do dia 20 de junho

Com a decisão do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), que solicita a restituição de valores aos consumidores que pagaram tarifa, de forma antecipada, e não fizeram uso dos parquímetros da FlexPark, na prática, os motoristas ainda pensam se vão ou não “buscar” os créditos deixados para trás.

O serviço de parquímetro deixou de ser cobrado na região central de Campo Grande no dia 23 de março, isso porque o contrato com a Metro Park Administração Ltda. foi encerrado. Por isso o promotor de justiça titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Luiz Eduardo Lemos de Almeida, firmou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para devolução dos créditos de quem comprou antecipadamente e não conseguiu usar.

Conforme previsto no TAC, a restituição de valores aos usuários e consumidores terá início no dia 20 de junho de 2022, mediante atendimento pessoal a todos aqueles que reivindicarem seus direitos de forma presencial, e se estenderá até o dia 20 de outubro de 2022, na sede da empresa concessionária.

Para quem está sempre pelo centro de Campo Grande, independente de como essa devolução será, o importante é que um novo contrato de administração de vagas rotativas precisa ser feito. Para o ambulante Amarildo “da 15”, desde a saída da FlexPark, o movimento de clientes caiu muito após o fim do contrato.

“Sem a cobrança, as vagas deixaram de ser rotativas, agora só são ocupadas por funcionários e impossibilita quem vem fazer compras de estacionar. Tem quem chega 7 e sai 18 horas. E o pessoal do bairro? Vão embora sem conseguir comprar”, lamenta o comerciante Amarildo.

Com cerca de R$ 40 de crédito no aplicativo, o comerciante Arnaldo Duarte, de 67 anos, diz que vai procurar a devolução com toda certeza. “Se tiver dois reais lá eu vou atrás, porque é meu. Tenho vários conhecidos com créditos parados e acho que todos devem buscar, nem que for centavos”, diz Arnaldo.

Já o cabeleireiro Arcy Aquino, 80 anos, diz que não pretende gastar tempo com isso. “Eu não pretendo recorrer, pois o tempo que vamos perder tentando a devolução será maior que o crédito no aplicativo. É muito trabalhoso”, diz ele.

Conforme nota do MPMS, o ressarcimento começará a ser realizado a partir do dia 20, na Rua Marechal Rondon, nº 2.083, sala 302, em horário comercial. O atendimento será apenas presencial e mediante a apresentação de documento pessoal.

Serviço de atendimento:

Rua Marechal Rondon, nº 2.083, sala 302 (comparecer com documento pessoal). Início: 20 de junho de 2022 – atendimento presencial; horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

