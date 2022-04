Renúncia de Marquinhos chega à Câmara e vice comanda cidade

Pré-candidato a Governo do Estado, Marquinhos Trad (PSD) entregou o cargo de prefeito de Campo Grande na noite de ontem (1º), e a cidade amanheceu com a vice-prefeita Adriane Lopes (Patriota) no comando do Executivo. A oficialização da renúncia de Marquinhos era aguardada, já que a data limite termina hoje (2).

O Procurador-Geral do município, Alexandre Ávalo Santana, confirmou ao Jornal O Estado, que o documento chamado de “ato de extinção do mandato” foi protocolado na Câmara ao final da tarde. Ele levou pessoalmente o documento até a Casa de Leis, onde foi recebido pelo presidente, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), e pelos vereadores Delei Pinheiro (PSD) e Papy (SD).

“Com base no inciso l do art. 6° do Decreto- Lei n. 201/67, diante da renúncia por escrito protocolizada nesta Casa em 1° de abril de 2022 pelo Sr. Marcos Marcello Trad, declaro extinto, com efeitos a partir de 2 de abril de 2022, o mandato de Prefeito, para o qual foi empossado no dia 1º de janeiro de 2021. Publique-se e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral”, diz trecho do documento. (Texto: Rayani Santa Cruz)