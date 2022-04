Oferta volta a ficar reduzida da alface e alavanca os preços em SP

De acordo com Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) de 28 de março a 1º de abril, colaboradores de São Paulo (Ibiúna e Mogi das Cruzes) relataram diminuição da oferta de alfaces e recuperação dos preços, que vinham em queda. A descapitalização do produtor junto à insegurança da rentabilidade da cultura foram os principais fatores que reduziram o ritmo de plantio da folhosa nesta safra de verão.

Isso, somado à chuva que afetou a produção nos últimos dias, contribuiu para a diminuição da disponibilidade do produto e, consequentemente, aumento nos preços, que finalizaram em R$ 25,43/cx com 20 unidades de crespa (+ 37,79%) e em R$ 25,10/cx com 12 unidades de americana (+18,10%), em Ibiúna. Em Mogi, a cotação final foi de R$ 34,75/cx com 20 unidades de crespa (+29,91%) e de R$ 33,50/cx com 12 unidades de americana (+17,54%). Para a próxima semana, a oferta pode ser ainda menor e insuficiente para atender a demanda, o que pode levar a novos acréscimos aos preços.

Com informações do hfbrasil.