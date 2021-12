Reforço policial durante Operação Boas Festas segue até 1ª semana de 2022

Lançado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em novembro, o policiamento especial da Operação Boas Festas 2021 – segue até a primeira semana de 2022. As ações preventivas e ostensivas foram planejadas para o período de Natal e Réveillon, proporcionando segurança à população durante as compras e comemorações.

O reforço está previsto para todo o Estado, sendo executado pelos alunos soldados, alunos sargentos, cadetes que cursam o CFO (Curso de Formação de Oficiais) e policiais do administrativo.

São centenas de homens e mulheres escalados diuturnamente, nos principais centros comerciais e locais com grande fluxo de transeuntes. Na Capital o reforço principal está sendo feito pelos cadetes e alunos sargentos, que compõem o policiamento ostensivo a pé e viaturas operacionais.

Além das atividades preventivas nas áreas urbanas, a PMMS reforçou as equipes que atuam no policiamento ambiental e nas rodovias estaduais.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária – BPMRv está intensificando a fiscalização e ações educativas para o trânsito nas estradas de Mato Grosso do Sul, devido a grande circulação de veículos em virtude dos feriados.

Já o Batalhão de Polícia Militar Ambiental – BPMA está atuando na preservação do meio ambiente e locais de ecoturismo, que recebem milhares de turistas nesta época do ano.

A PMMS reforça as seguintes dicas:

– Se for dirigir não faça uso de bebidas alcoólicas;

– Reforce a atenção com pertences pessoais durante as compras;

– Cuidado com as crianças em locais com grande fluxo de pessoas;

– Antes de viajar verifique os equipamentos de segurança do veículo e confira se fechou todas as portas e janelas da residência;

– Sempre carregue documentos de identificação pessoal;

– Se precisar é só acionar a Polícia Militar através do número 190;