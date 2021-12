Capital começa hoje vacinação com 4ª dose em imunossuprimidos

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, Campo Grande inicia neste domingo (26), a aplicação da quarta dose de vacina contra a COVID-19 em pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tenham recebido uma terceira dose até o dia 26 de agosto. Haverá ainda aplicação da primeira, segunda e terceira dose, conforme calendário estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública).

Conforme a Nota Técnica Nº 65/2021-Secovid/Gab/Secovid/MS, do Ministério da Saúde, a dose de reforço é recomendada a todos os os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser

administrada a partir de 4 meses.

De acordo com a 12ª edição do PNO, entende-se por pessoas com alto grau de imunossupressão (imunocomprometidos):

I – Imunodeficiência primária grave.

II – Quimioterapia para câncer.

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas uso de drogas imunossupressoras.

IV – Pessoas vivendo com HIV/AIDS.

V – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

VII – Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias.

VIII – Pacientes em hemodiálise.

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A estimativa é de que haja cerca de 6 mil pessoas que foram vacinadas dentro deste perfil (imunocomprometidos) em Campo Grande.

Calendário

Devem ser vacinadas ainda com a dose de reforço as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante da Janssen até o dia 26 de julho. A vacinação segue com a aplicação dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 26 de agosto, assim como para as pessoas com alto grau de imunossupressão, de 18 anos ou mais, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias, também podem receber a terceira dose.

Quem tomou a primeira dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 26 de outubro, Coronavac-Sinovac-Butantan até 05 de dezembro ou a Comirnaty-Pfizer até o dia 06 de dezembro, já pode tomar a segunda dose.

A primeira dose está disponível para todas as pessoas acima de 12 anos. Aqueles que tomaram a segunda dose em outras localidades deverão fazer o cadastro através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Onde se vacinar?

Drive-thru UCDB – 7H30 às 17h