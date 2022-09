Referência em segurança de fronteira, DOF recebe nova sede própria em Dourados

Unidade conta com heliponto, auditório, alojamentos, cartórios, salas de logística e de inteligência

Por Rafaela Alves e Michelly Perez – Jornal O Estado do MS

Com investimentos de R$ 5,1 milhões do Governo do Estado, a nova sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) será entregue oficialmente nesta quarta-feira (21), em Dourados. O novo complexo vai intensificar o combate à criminalidade na fronteira de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, também será entregue o helicóptero adquirido pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) para o policiamento aéreo. A aeronave, avaliada em mais de R$ 30 milhões, já está apta para entrar em operação.

Situada em Dourados, a nova e moderna sede vai abrigar as estruturas administrativas e operacionais do DOF e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). No local também funcionará uma base da CGPA (Coordenadoria-Geral de Patrulhamento Aéreo), como suporte a policiamento e fiscalização.

Para o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o DOF se tornou case de sucesso e merece uma estruturação à altura. “Uma grande conquista não só para a segurança pública, mas também para toda a região de fronteira, por que é um anseio de uma região toda. A unidade entregue em 1994 ficou pequena, o departamento cresceu, se especializou, é uma referência nacional em policiamento especializado de fronteira”, pontou a O Estado.

Videira destacou, ainda, a importância dos novos investimentos que estão sendo realizados, com a renovação da frota e de armamentos.

“Hoje o DOF atua em 55 municípios, não só da faixa de fronteira, mas também nas divisas com o Paraná e em parte com a divisa de São Paulo, então é uma extensa área de atuação e o departamento, recebe depois de mais de 33 anos em Dourados, sua sede própria, com depósito próprio para armazenamento de drogas, auditório, salas de aula e uma estrutura voltada para a necessidade do DOF e da Defron”, completou.

Somente neste ano, o Departamento já foi responsável pela apreensão de mais de 109,5 mil quilos de drogas, volume que já se aproxima dos 195 mil quilos apreendidos em 2021. Além disso, em 2022, já provocou um prejuízo de US$ 272.133 com a localização de aparelhos eletrônicos, apreendeu 421 munições, 23.385 litros de defensivos agrícolas, entre outros. Tais ações culminaram na prisão de 264 pessoas, sendo 140 por tráfico de drogas. Outro ponto foi a recuperação de 259 veículos.

A sede possui 1.434 m², em um terreno de 17.400 m². O prédio terá um heliponto, auditório, alojamentos, salas de aula, cozinha, refeitório e ambientes administrativos. A unidade ainda terá salas de logística, inteligência, investigação e cartórios, entre outras.

“A sede nos permitirá ampliar e modernizar nossas atividades. Era um sonho e hoje realidade fruto do entendimento da importância da nossa fronteira para o desenvolvimento do Estado e do Brasil”, ressaltou o diretor do DOF, coronel Wagner Ferreira da Silva.

Aeronave para policiamento aéreo

Pronto para entrar em operação no Estado, o helicóptero, modelo AS350-B3, conhecido como Esquilo, é uma das aeronaves mais modernas da aviação, conforme explicou o comandante da CGPA (Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo ), coronel Rosalino Gimenez Filho. “É uma aeronave de ponta, muito moderna, com autonomia de voo de 800 quilômetros e com capacidade para até seis passageiros, sendo dois tripulantes.”

A aeronave está equipada com um imageador térmico, podendo fazer a localização de pessoas ou objetos por meio do calor. “Este é um equipamento que permite a localização de pessoas ou veículos pelo calor do corpo, o que chamamos de flir. Além disso, o helicóptero estará equipado com farol de busca para ações noturnas e ainda com outros equipamentos para resgate aeromédico, caso seja necessário”, explicou o coronel.

Investimentos

Além do helicóptero que estará sediado no DOF, a Sejusp adquiriu mais uma aeronave que atenderá as demais forças de segurança (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, etc.). Para a aquisição de ambas, foram investidos R$ 64 milhões. “O investimento de mais de R$ 60 milhões na compra dos helicópteros foi um dos maiores investimentos feitos na segurança pública do Estado. Nunca houve um investimento tão alto para modernizar o trabalho da segurança”, afirmou o coronel Gimenez.

A serviço do policiamento, o Estado já possuía um helicóptero e dois aviões, usados para o transporte de efetivo, de armas e outras ações. Com a compra destas outras duas aeronaves, será possível trabalhar com maior abrangência.

O DOF está há 34 anos no Estado, atuando em 53 municípios de fronteira e outros 9 na divisa com São Paulo.

Veja também: População solicita a construção de banheiros públicos no Parque Itanhangá

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.