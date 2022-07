Redução da gasolina nas refinarias ainda não chegou às bombas

Segundo o Sinpetro-MS, média deve ser de dois a três dias para que chegue aos postos

Por Taynara Menezes

A queda do preço da gasolina nas refinarias ainda não tem impactado nos postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul. Segundo o diretor- -executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, essa mudança deve ser, em média, de três dias.

“O mercado é livre, não é o sindicato que determina nada sobre preços, o próprio mercado se regula em média de 2 a 3 dias, dependendo de suas novas compras” pontua.

Ainda de acordo com Lazarotto, a previsão é de que a gasolina fique, em média, R$ 0,14 mais barata.

Queda

A Petrobras reduziu R$ 0,20 no valor da gasolina para as distribuidoras, saindo de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. A decisão entrou em vigência ontem (20).

Em nota, a estatal explica que a redução acompanha a evolução dos preços internacionais e busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Esta é a primeira retração nas refinarias, desde 15 de dezembro do ano passado, quando foi reduzida em R$ 0,10, de R$ 3,19 para R$ 3,09.

Outro fator que refletiu na queda dos preços é o corte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) aprovado pelo Congresso e que foi adotado por Mato Grosso do Sul. O imposto saiu de 30% para 17%.

Preços

Ontem, a equipe de reportagem do jornal O Estado percorreu cerca de cinco postos, e identificou que os preços ainda não foram alterados.

O valor mais barato encontrado pela equipe de reportagem do jornal O Estado foi em um posto na Avenida Calógeras com a Rua Maracaju. No local o litro da gasolina é vendido por R$ 5,29 desde o dia 12 de julho.

Na mesma avenida, só que no cruzamento com a Rua 26 de Agosto, o litro do combustível é comercializado a R$ 5,40, há aproximadamente uma semana.

Já na Avenida Costa e Silva, o mesmo produto é vendido a R$ 5,39, que também não teve alteração. Em outro posto, localizado na Vila Morumbi, o litro da gasolina está por R$ 5,39, há mais ou menos 15 dias, segundo funcionários do local.

Um pouco mais à frente, na mesma avenida, dois postos comercializam o produto, há várias semanas, também a R$ 5,35.

Em um posto da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua 14 de Julho, o preço encontrado foi de R$ 5,35 há uma semana.

Confira a edição impressa do jornal O Estado de MS.