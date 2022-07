Quinta-feira será quente e com umidade relativa do ar em 20%

Nesta quinta-feira (21) a situação meteorológica de Mato Grosso do Sul será muito semelhante a de ontem (20), com sol e poucas nuvens no céu, indicando um dia quente no Estado. De acordo com a previsão do tempo elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), não há possibilidade de chuvas no MS.

Para as regiões sul, central, leste e bolsão o dia começa quente, com mínima entre 15º e 18ºC. Já as máximas se elevam rapidamente durante o dia, com destaque para as altas temperaturas das regiões norte e Pantaneira, que podem variar entre 30º e 33ºC.

Em Campo Grande as mínimas são de 18ºC à 19ºC e máximas entre 30ºC e 31º, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar continua entre 20% e 40%, índices preocupantes para a saúde.

De acordo com o Cemtec, não há chances de chuvas até o final do mês de julho em todo Mato Grosso do Sul. A previsão ainda indica uma possível frente fria, entre os dias 27 e 28 de julho, porém será de fraca intensidade.

Os modelos numéricos do Cemtec ainda mostram que outra frente fria está prevista, para os dias 31 de julho e 1 de agosto, esta com queda significativa na temperatura, com mínimas entre 10ºC e 12ºC na região Sul do Estado.