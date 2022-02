Rede Solidária abre calendário de matrículas para oficinas às crianças, adolescentes e adultos

Crianças a partir dos 6 anos e adolescentes de todas as faixas etárias poderão participar de atividades extracurriculares no contraturno escolar no Programa Rede Solidária em Campo Grande.

A partir desta segunda-feira (14) as unidades do programa, desenvolvido pelo Governo do Estado e gerido pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), estarão com matrículas abertas para diversas oficinas oferecidas pelo projeto nos bairros Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste.

“Aqui, crianças a partir dos 6 anos e adolescentes têm a possibilidade de ter acesso a uma grade extensa de atividades após o horário escolar, com oficinas culturais como danças, música, esportes e ainda, apoio pedagógico com reforço e informática. É a possibilidade dos pais trabalharem com tranquilidade, pois as crianças estarão em um lugar seguro e tendo acesso à cultura e educação”, destaca o Diretor da Unidade Iria Leite, no bairro Jardim Noroeste, Paulo Xavier.

A grade de atividades conta inicialmente com 11 oficinas com atividades também para adultos. “O núcleo familiar é muito importante para o fortalecimento de vínculos, promovendo harmonia familiar, tão importante para o desenvolvimento de um ambiente sadio para as crianças e jovens, além de possibilitar novas oportunidades para as pessoas que fazem parte da comunidade onde muitos vivem em situação de vulnerabilidade”, analisa a assistente social do programa, Marivânia Delmondes.

As matriculas são realizadas em horário comercial, de maneira presencial com a apresentação de alguns documentos como certidão de nascimento ou RG, cartão do SUS, comprovante de residência, carteira de vacinação, declaração escolar, entre outros.

A previsão do início das oficinas acompanha o início das aulas da Rede Estadual de Ensino, marcada para dia 03 de março. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 3344-3877.