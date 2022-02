Corinthians bate Grêmio nos acréscimos e conquista Supercopa feminina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Corinthians tem mais um título em sua lista de conquistas no futebol feminino. O clube que vem dominando a modalidade no cenário sul-americano venceu a Supercopa do Brasil, neste domingo (13), com uma suada vitória sobre o Grêmio: 1 a 0, gol marcado por Gabi Zanotti aos 49 minutos do segundo tempo.

Foi a primeira edição da competição, cuja final foi realizada na Neo Química Arena, em Itaquera, com bom público. O favoritismo era alvinegro, por todo o histórico recente de triunfos, porém os torcedores presentes na arena da zona leste paulistana só explodiram nos momentos derradeiros do confronto.

Os donos da casa pressionaram bastante na primeira etapa, sem ir à rede. Na segunda, houve equilíbrio, e a disputa se encaminhava para um desempate nos pênaltis. Aí, nos acréscimos, Diany bateu escanteio da esquerda. Zanotti, a camisa 10 e capitã preta e branca, subiu bem, cabeceou no canto esquerdo e correu para a galera.

“É incrível. Eu me sinto iluminada. É parabenizar o grupo pela força que a gente demonstra. E agradecer à Fiel, que compareceu. Fico muito feliz de fazer parte desse fortalecimento do futebol feminino”, disse a meio-campista. “Terminamos o ano com casa cheia e começamos com casa cheia”, vibrou.

Em dezembro, o Corinthians teve vitória semelhante na decisão do Campeonato Paulista. Na ocasião, contra o São Paulo, também no estádio de Itaquera, foi Adriana quem marcou nos acréscimos e deu ao clube do Parque São Jorge um troféu, algo que se tornou rotina desde a reativação de sua equipa feminina, em 2016.

O Estadual foi conquistado também em 2019 e 2020. A agremiação da zona leste paulistana iniciou a série de triunfos com a Copa do Brasil de 2016. Depois, além dos citados Paulistas, levou três edições do Brasileiro, em 2018, 2020 e 2021. E levantou a Copa Libertadores em 2017, 2019 e 2021.