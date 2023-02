Rede Estadual se prepara para volta às aulas após o carnaval

Está previsto para começar no próximo dia 23 de fevereiro o ano letivo para os alunos da REE (Rede Estadual de Ensino), e de acordo com a SED (Secretária de Estado de Educação), a logística de entrega dos kits e uniformes já foi iniciada em janeiro e, como a central fica em Campo Grande, naturalmente as entregas na Capital e nas cidades mais próximas ocorrerão logo no início do ano. Contudo, às vésperas do retorno letivo, a secretaria está trabalhando para que todas as 348 escolas recebam os materiais ainda nos primeiros dias de aula, ou seja, a partir do dia 23 de fevereiro, data do retorno.

Conforme o secretário de Estado de Educação, professor Helio Daher, o retorno das atividades na Rede Estadual é um momento muito aguardado por todos e, como parte dos preparativos, nessa última semana ocorreu o período de Jornada Formativa, que envolveu cerca de 25 mil profissionais da REE, entre professores, coordenadores, servidores administrativos e gestores escolares. Ele reforçou que nestes últimos dias, os esforços estarão

concentrados na logística de entrega de mais de 480 mil uniformes e 193 mil kits escolares. “Estamos concluindo essa distribuição em Campo Grande e avançando nas demais localidades. O objetivo é concluir os envios nas próximas semanas para que todos os materiais estejam à disposição dos nossos estudantes ainda nos primeiros dias de aulas em todas as unidades de ensino da rede.

As reformas das nossas escolas também avançaram e devemos ter a entrega de 25 escolas reformadas a partir de março. Esse número deve chegar a 40 unidades escolares entregues até maio”, disse Helio Daher.

Distribuição na Rede Municipal Em Campo Grande, os alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) retornaram para as salas de aula no dia 8 de fevereiro, em 99 escolas e 106 Emeis. Contudo, o momento foi marcado pela falta de kits escolares e problemas de infraestrutura em diversas escolas que ganharam repercussão nas redes sociais.

Conforme noticiado anteriormente por O Estado, algumas escolas estão rodeadas de mato e em outras, até os muros estão danificados.

Conforme a prefeitura, os kits escolares já começaram a ser entregues e dependem da logística de cada região.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

