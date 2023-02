Mesmo com a turbidez do Rio Formoso, Bonito deve receber mais de 10 mil turistas no carnaval

Rede hoteleira está com 85% da capacidade de lotação reservada

Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas pela cidade, Bonito continua sendo um dos destinos mais escolhidos pelos turistas que buscam descanso e contato com a natureza durante o “feriado prolongado” de carnaval.

Conforme um levantamento feito pela Secretaria de Turismo de Bonito, cerca de 8,5 mil pessoas já garantiram reservas na cidade e, segundo a ABH (Associação Bonitense de Hotelaria), a rede hoteleira já está com mais de 85% de lotação.

A cidade não terá carnaval de rua, nem grandes eventos anunciados até o momento, porém continua sendo um dos principais destinos do Estado nesta época de folia, em razão das belezas naturais.

“Optamos por investir os recursos que seriam gastos com o carnaval de rua, sendo cerca de R$ 600 mil na Educação, com a construção de novas salas de aula nas escolas municipais e ampliação de dois Centros de Educação Infantil. Claro que isso não quer dizer que Bonito não esteja preparado para receber os visitantes durante o feriado. Pelo contrário, todo o trade está organizado e com grandes expectativas. Já são mais de oito mil vouchers vendidos para ingressarem na cidade. Levando em consideração ao número de pessoas que chegam de última hora, acreditamos que pelo menos 10 mil pessoas devem passar por Bonito durante o carnaval 2023”, afirmou o prefeito Josmail Rodrigues.

Vários passeios estão fechados ou com restrições nas cidades de Bonito, Jardim e Bodoquena. Em Jardim, as atividades de carnaval na cidade estão mantidas, como os bloquinhos de rua, menos as opções que envolvam os rios. “Não está tudo fechado, tem possibilidade de algumas atividades, mas os principais e os mais procurados, estes não estamos operando por diversos fatores: o nível da água, as águas turvas e as fortes chuvas que se mantêm ao longo do dia. Pela segurança de todos, infelizmente este carnaval não será como os anteriores, presamos pela segurança de todos e conservação da natureza”, detalhou uma agência de passeios da cidade.

Em Bonito, o Balneário Municipal segue fechado desde a última terça-feira (14). “Está fechado há quase uma semana já. Infelizmente o nível da água ainda é alto, em razão do excesso de chuva no município”, informou em nota.

De acordo com a administração do Refúgio Canaã, um dos balneários mais conhecidos e frequentados em Bodoquena, a demanda para o carnaval segue grande, com as reservas mantidas e sem cancelamentos, apesar das restrições por segurança.

“O balneário em si está funcionando normalmente, o problema está no rio. Choveu muito nessa sexta-feira e por isso o rio está interditado até este sábado. Estamos com expectativas de que talvez volte no domingo e dê para tomar banho. Mas é fato que tudo é previsão, na natureza não tem como dar uma posição exata. Estamos na esperança de que nos próximos dias dê para curtir e aproveitar este carnaval”, ressaltou à reportagem.

Maior volume de chuva desde 2014

Segundo informações do meteorologista Natálio Abrahão, o mês de fevereiro deste ano já registrou os maiores volumes de chuvas, desde fevereiro de 2014. “Está sendo a maior chuva desde 2014 no sul do Estado. A previsão do tempo para Bonito, assim como toda a região centro-sul de MS, é a presença de uma frente fria associada a um centro de baixa pressão com muita nebulosidade e pancadas de chuvas em todas as regiões do Estado, até o dia 21, próxima terça-feira.

As chuvas devem ocorrer durante a tarde e noite em Bonito, Guia Lopes e Maracaju, onde podem ter volumes elevados neste sábado. Já no domingo (19), o sol deve aparecer entre nuvens, mas volta a chover na segunda feira”, informou ele, dizendo que a temperatura não deve cair totalmente, somente durante as manhãs, com valores amenos de 20ºC.

Governo aciona Câmara Técnica de Conservação de Bonito

A Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água de Bonito, Jardim, Bodoquena e Miranda realizou reunião online extraordinária e deve intensificar, juntamente com produtores rurais e autoridades locais, o monitoramento dos rios da região para identificar eventuais pontos deturbidez e suas possíveis causas. O volume acumulado de chuvas em Bonito e região durante todo o mês de janeiro, até o dia 14 de fevereiro de 2023, já atingiu 405 milímetros, valor acima da média histórica para este período. Com essa precipitação elevada, pontos isolados de turbidez têm sido apontados pela comunidade local.

A reunião, realizada na quinta-feira (17), coordenada pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), ocorreu por solicitação do governador Eduardo Riedel para tratar dessa situação em Bonito e apontar as medidas necessárias para evitar prejuízos aos atrativos naturais e às atividades econômicas da região.

“A Câmara Técnica levantará mais informações sobre esses eventuais pontos de turbidez das águas para que possamos identificar sua origem e tomar as medidas que forem cabíveis. Por meio da Câmara, que integra o PROSOLO (Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água), nós já realizamos uma série de ações nos últimos cinco anos para mitigar esse tipo de problema nos rios de Bonito e região”, informou Rogério Beretta.

O PROSOLO é uma ação do Governo do Estado, realizada por meio da Semadesc, e compreende uma série de atividades de contenção de processos erosivos, terraceamento, adequação de estradas vicinais e restauração da vegetação nativa. O programa agora é coordenado pelo professor Dr. Elói Panachuki, engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia.

“O professor Elói já é membro da Câmara Técnica, tem experiência nas áreas de Física e Química do Solo e Manejo e Conservação do Solo e da Água no Cerrado e Pantanal. É uma autoridade no assunto e que agora vai coordenar as ações do PROSOLO”, informou Rogério Beretta. Ação da Câmara Técnica

O secretário-executivo da Semadesc lembra que, de 2019 a 2023, a Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água analisou 280 projetos de manejo e conservação que abrangeram uma área de 64.890,59 hectares em propriedades rurais

da região, beneficiando diretamente as microbacias dos rios Formoso, da Prata, Betione e Salobra. Também foram realizados cursos de capacitação para técnicos e operadores de máquinas que natuam nas prefeituras e propriedades rurais da região. “Fazemos a avaliação e o monitoramento de todos os projetos que aprovamos e que foram implantados nessa região.

Além disso, atuamos em conjunto com as prefeituras de Bodoquena, Miranda, Jardim e Bonito para ações de controle de água pluvial nessas cidades. No ano passado, recebemos nossa patrulha ambiental, que foi uma conquista junto à Sudeco”, destacou Beretta.

Fiscalização

Equipes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deram início à Operação Carnaval nas rodovias e cidades turísticas do Estado nessa sexta-feira (17), e seguem até a próxima Quarta-Feira de Cinzas (22). Em alguns municípios o trabalho será feito com a participação de integrantes das agências locais de trânsito e Polícia Militar.

De acordo o chefe de fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala, os agentes estarão distribuídos em vários pontos das rodovias estaduais. Em algumas regiões as ações serão desenvolvidas em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

“O objetivo das nossas equipes é realizar ações preventivas nos locais com maior incidência de acidentes, e fazer o patrulhamento ostensivo para inibir crimes relacionados com o trânsito”, afirmou Ajala.

Os agentes de fiscalização estarão presentes também em municípios que recebem grande número de turistas no período de carnaval, como Bonito, Bodoquena, Jardim e Aquidauana.

“Estaremos realizando ações preventivas nas rodovias MS-450 (EstradaParque de Aquidauana) e também nas rodovias MS-382 e MS-178 (rodovias no entorno de Bonito que fazem ligação com Bodoquena, Miranda e Jardim)”, explicou ele.

O Detran-MS estará atuando também em conjunto com os órgãos de segurança pública estaduais e municipais de Campo Grande e Dourados, para coibir infrações e abusos no trânsito. Segundo Ajala, o foco da Operação Carnaval é a educação e fiscalização no trânsito, principalmente quanto a conduta de risco dos motoristas, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, excesso de velocidade e uso do celular ao dirigir.

“A nossa orientação é para que as pessoas, ao assumirem a condução do veículo neste carnaval e pegarem a estrada para viajar, se atentem à legislação de trânsito, às sinalizações e as velocidades que estão regulamentadas nas rodovias”, concluiu.

Por Brenda Leitte– Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.