Em carta aberta, recenseadores denunciam problemas para coleta de dados

Em todo o Estado, furtos estão entre as principais ocorrências registradas envolvendo trabalhadores

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado

Em carta aberta, trabalhadores temporários do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de todo o Brasil relataram problemas enfrentados durante coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

Com estimativa de que sejam contabilizados cerca de 2,8 milhões de residentes em Mato Grosso do Sul, antes mesmo de completar um mês de coleta, inúmeras denúncias foram registradas nas últimas três semanas. Em campo desde 1º de agosto, 5.516 recenseadores foram treinados para visitar cerca de 900 mil domicílios no Estado, sendo 290 mil somente em Campo Grande.

No Brasil, chegou a 6.550 o número de rescisões de contratos, com os recenseadores recrutados para a coleta de informações para o levantamento censitário. A desistência se deu após diversos relatos dos trabalhadores sobre problemas com moradores entrevistados.

Recenseadores denunciaram, em carta aberta, a precarização das condições de trabalho para a realização do censo. Em denúncia, foram apontadas dificuldades para fazer a coleta da população, como deslocamento em áreas perigosas ou de difícil acesso, além de ameaças, agressões físicas e verbais, assédio sexual, abuso de autoridade, falta de assistência da supervisão, divergência das informações prestadas durante o treinamento, entre outros relatos.

Após pronunciamento por parte dos recenseadores, procurado pela equipe de O Estado, o IBGE de Mato Grosso do Sul declarou que os contratempos já estavam previstos, por conta da demora da realização do Censo Demográfico e, apesar dos desafios, as equipes seguem com o trabalho de coleta por todo o Estado. Em nota, o órgão informou que recomenda aos trabalhadores que, em caso de agressões, deve ser feito, inicialmente, um Boletim de Ocorrência.

O órgão ainda ressaltou sobre os casos de agressão, que as unidades estaduais, onde eventualmente há ocorrências, são orientadas a informá-los e que, até o momento, as ocorrências têm sido de furtos, que se reduziram após a divulgação de notícias sobre os casos, ainda mais, levando em conta que os aparelhos não possuem valor de mercado.

“Os que são informados são encaminhados aos órgãos de segurança, além de apoio da área médica e social ao contratado […] a recomendação do IBGE aos recenseadores é inicialmente registrar em delegacia um boletim de ocorrência e comunicar ao coordenador ou ao supervisor para as providências cabíveis. Os furtos cessaram, a princípio. Os dispositivos de coleta não têm valor comercial e isso parece ter sido entendido corretamente”, declarou em nota.

O censo

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico seguirá visitando todos os domicílios brasileiros até o mês de novembro de 2022. A operação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiada em decorrência da pandemia.

Em 2021, o orçamento não trouxe os recursos necessários para a condução do censo, que acabou cancelado novamente. O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu por 2022, para ocorrer o levantamento censitário, dando início em agosto.

