Dia será de tempo estável com máximas de até 35ºC em MS

A previsão para esta quarta-feira (23) indica tempo estável com sol, poucas nuvens, temperaturas em elevação e baixos índices de umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande o dia amanheceu mais fresco, com sol entre nuvens e mínima de 18ºC. A máxima chega até os 30ºC e não há previsão de chuvas. Esta situação meteorológica é devido a atuação de uma massa de ar seco, impulsionado por um sistema de

alta pressão atmosférica.

As temperaturas tendem a ser mais amenas à noite e ao amanhecer, com elevação nos termômetros ao longo do dia, com máximas até os 35ºC, principalmente nas regiões norte, pantanal, bolsão e sudoeste. Nas outras regiões, as mínima variam entre 12ºC e 16ºC e máximas até 30ºC.

Os índices de umidade relativa do ar poderão atingir valores entre 15-35% entre quarta e quinta-feira, principalmente nas regiões centro-norte do estado. Por isso recomenda-se beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidificar os ambientes. Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste/nordeste) ao longo desta semana.

O acumulado de chuva previsto até 07 de setembro, em torno de 25-30 mm na região sudoeste, está associado ao avanço de uma frente fria. A chuva neste período deve se concentrar nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2022, com maior probabilidade de chuvas no dia 03/09.