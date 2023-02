Rapaz que matou menina e ocultou cadáver confessa que já havia estuprado outra criança

O rapaz de 18 anos, que estuprou, matou e ocultou o corpo de uma menina de seis anos, confessou ter sido o responsável pelo estupro de uma menina indígena de sete anos, que ocorreu no dia 1 de janeiro deste ano. Os dois crimes ocorreram em Douradina, cidade localizada a 197 km de Campo Grande.

De acordo com a polícia, a menina indígena que foi vítima de estupro e agressões físicas sobreviveu, mas foi encontrada nua e com vários machucados. Após o crime, a Polícia Civil da região iniciou investigação para encontrar o autor. Foram ouvidas testemunhas e realizados exames periciais.

Devido à semelhança do caso com o que ocorreu ontem (25), a Delegada responsável pela investigação do crime contra a criança indígena, Isabelen Alapenha, entrou em contato com a autoridade responsável pelo outro inquérito e conseguiu interrogar o indivíduo.

Durante o interrogatório, o autor confessou o crime cometido contra a criança indígena, além de dar detalhes sobre a violência cometida. Ele também confessou que tinha a intenção de matar a menina indígena.

Após a confissão, o jovem de 18 anos também foi indiciado por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio qualificado contra a criança indígena, que ocorreu no dia 1 de janeiro de 2023.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: