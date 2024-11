Rapaz é socorrido em estado grave após sofrer acidente de trânsito em Dourados

No inicio desta tarde (06), um rapaz, ainda não identificado, foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente de trânsito na região da Vila Martins, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, o Corpo de Bombeiros informou que o rapaz pilotava uma motocicleta e colidiu com uma caminhonete na Rua José do Patrocínio, próximo à esquina com a Rua 1º de Abril, após invadir preferencial.

Com o impacto, o rapaz foi arremessado a alguns metros de distância. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionada.

*Matéria atualizada com acréscimo de novas informações.