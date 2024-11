Mulher é atropelada por caminhonete ao atravessar a BR-163 e morre em Bandeirantes

Mulher com identidade não divulgada morreu, no final da manhã desta quarta-feira (6), na BR-163, em Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelada por uma caminhonete enquanto atravessava a rodovia.

Conforme informações iniciais, testemunhas notaram que a vítima aparentava estar apressada, quando tentou fazer a travessia. O motorista de uma caminhonete branca que passava pelo local não conseguiu frear e atingiu a pedestre, que chegou a ser lançada a alguns metros de distância.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O trecho da rodovia foi interditado até a chegada de equipes da Polícia Civil e da Perícia. Como as pistas estão fechadas, os veículos estão cortando caminho por dentro da cidade, causando tumulto no trânsito da região.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram