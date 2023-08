Rádio Comunitária FM Cidade Morena realiza ação social neste sábado para celebrar inauguração

A Rádio Comunitário FM Cidade Morena, a “Rádio Nota 10”, que atua na frequência 106,3 FM, começou com o pé direito este ano e neste sábado (19) irá realizar sua inauguração oficial, com muita música, e programação especial para a comunidade do bairro Mata do Jacinto.

O projeto para a rádio comunitária existe a mais de 10 anos e agora recebeu a concessão diretamente de Brasília, sendo autorizado pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel (Agência Nacional de Comunicações).

O evento #Comunidade em Ação, será realizado no sábado (19), das 13h às 17h

A comunicadora e apresentadora Marinalva Pereira, ressalta que a rádio presta um serviço de música e comunicação para a população local, e que o evento será um presente para a comunidade ouvinte. “Vamos inaugurar oficialmente a rádio, com uma programação pronta, locutores interagindo com o público e sorteio de brindes”.

Ação para todas as idades

O evento será uma grande ação social para o bairro Mata da Jacinto e proximidades, com a presença de equipes de saúde para aferição de pressão e vacinação, assessoria jurídica com orientações sobre processos atrasados ou andamento, advogados para esclarecer questões sobre aposentadoria, previdência, pensão alimentícia e diversas outras orientações gratuitas.

A população também terá a oportunidade de renegociar dívidas com a Energisa, emissão de documentos, balcão de empregos, cortes de cabelo e manicure.

A criançada também terá muita diversão: parceira do evento, ela irá levar o caminhão de festa da Energisa, com distribuição de brinquedos, algodão-doce, lanche e teatro infantil.

Para a vice-presidente da mesa de liderança do prosa, e liderança do Nova Bahia, Marílce Oliveira, acredita que esse tipo de projeto é essencial para os bairros da Capital.

“Temos que ter essas ações no bairro, devido à população mais carente. Muitas vezes as pessoas não sabem como proceder quanto possuem uma luz atrasada ou algum pagamento para fazer, ou quando não tem condições de colocar as contas em dia, então as equipes da Energisa e da Águas Guariroba irão ajudar. É muito importante para a região”, comenta.

Marílce também faz parte do conselho comunitário da rádio que faz parte da organização do evento, confia no trabalho de Marinalva pela comunidade. “A rádio para a região está sendo um destaque. Eu fiz questão de participar do evento porque sei do empenho da Marinalva, sei da qualidade de seu trabalho, estou muito feliz em poder ajudar”.

Por fim, a apresentadora agradece aos apoiadores do projeto como Marcelo Vinhaes, o deputado federal Beto Pereira, o ex- governador Reinaldo Azambuja, a prefeita Adriane Lopes, ex-senador Valter Pereira e ao empresário Jaime Valler.

Serviço

A inauguração oficial da Rádio Comunitário FM Cidade Morena, a “Rádio Nota 10” com o evento #Comunidade em Ação será realizada neste sábado (19), das 13h às 17h, na Rua Afro Puga, 1060, no Bairro Mato do Jacinto, região norte da Capital.

A FM Cidade Morena sincroniza na frequência 106,3 e está aberta ao público da região norte. Para ficar por dentro de tudo que rola na estação, é só acessar o site www.fmcidademorena.com.br ou pelo telefone (67) 8423-2586 (JB Viana).