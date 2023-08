Representantes de MS, disputam hoje no Supercampeonato de Taekwondo

Aproximadamente 16 atletas de Mato Grosso do Sul começaram a lutar, hoje (17), no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo. A competição, que é uma das principais do calendário na modalidade, acontece na cidade de Fortaleza (CE). Ela serve como vaga direta ao Grand Slam da modalidade e definirá a Seleção Brasileira para 2024.

As categorias de Faixa Preta em disputa são: Infantil, Cadete, Juvenil, Sub-21, Adulto e Master e Faixas Coloridas: Infantil, Cadete, Juvenil, Adulto e Master. Os representantes de Mato Grosso do Sul competem ao longo do dia.

A seleção sul-mato-grossense na competição é composta por atletas de Campo Grande, Chapadão do Sul, Rio Brilhante e Sonora, sob comando do técnico e presidente da FTkdMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), Fábio Costa.

As disputas serão transmitidas pelo canal de YouTube da CBTKD.

Acompanhe as lutas neste link.

Confira os lutadores selecionados e suas respectivas categorias:

Erick Silva Santos: categoria juvenil masculino até 73kg – Ass. Dog Fight de Rio Brilhante

Fernando Camelo Paes: categoria juvenil masculino até 68kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Jheferson Glaciel Ribas da Silva: categoria cadete masculino até 1.76cm – Ass. Fábio Costa de Sonora

Kaiky Gabriel Caetano dos Santos: categoria juvenil masculino até 63kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Kaio Kaleb da Silva de Castro: categoria juvenil masculino até 55kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Lucas Vieira Kanashiro: categoria juvenil masculino até 45kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Luiz Felipe de Almeida Aquino: categoria adulto masculino até 58kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Matheus Gomide de Almeida: categoria cadete masculino até 1.64cm – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Nicolly Sena Antunes: categoria juvenil feminino até 52kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Thays Henrique de Souza: categoria cadete feminino até 1.68cm – Ass. Chapadão de Sul de Chapadão do Sul

Yasmin Santos da Silva: categoria sub-21 feminino até 62kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande.

Erick Augusto Reis Coelho: categoria master masculino até 80kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Erick Silva Santos: categoria juvenil masculino até 73kg – Ass. Dog Fight de Rio Brilhante

Fernando Camelo Paes: categoria juvenil masculino até 73kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

Jheferson Glaciel Ribas da Silva: categoria cadete masculino acima 61kg – Ass. Fábio Costa de Sonora

Nicolly Sena Antunes: categoria juvenil feminino até 55kg – Ass. Fábio Costa de Campo Grande

