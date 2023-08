Pavimentação entre Capão Seco e Anhanduí integra regiões

Quem passa pela região do Capão Seco, em Sidrolândia, confere de perto o andamento da obra de pavimentação da MS-258, que faz ligação com o distrito de Anhanduí, de Campo Grande. Máquinas e operários trabalham nos serviços de terraplenagem e aplicação de sub-base, base e capa asfáltica em 21,8 quilômetros da rodovia.

Esse é o segundo trecho da obra executada pelo Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), autarquia vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). O primeiro, com 27 quilômetros, foi concluído em 2019.

“Essa é mais uma obra de pavimentação de rodovia que desenvolve o Estado, encurta caminhos e leva oportunidades para as pessoas. O Governo do Estado está atento às demandas da população”, destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog.

Para pavimentar o trecho de Capão Seco a Anhanduí, o Governo do Estado investe R$ 40,1 milhões. Segundo o engenheiro da Agesul que fiscaliza a obra, Franz Leone, os serviços de terraplenagem têm 70% de conclusão.

Já a pavimentação, que é composta pela aplicação da sub-base, base e capa asfáltica, tem execução de 62% de sub-base, 42% de base e 23% de asfalto. Já os dispositivos de drenagem da rodovia estão 15% executados.

