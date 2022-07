Queda nas refinarias prevê deixar gasolina R$ 0,14 mais barata em Mato Grosso do Sul

Diminuição de 4,9% nas refinarias começa a valer a partir de hoje

Por Taynara Menezes

Novo reajuste no preço médio da gasolina nas refinarias, anunciado pela Petrobras ontem (19), promete reduzir até R$ 0,14 no valor das bombas em Mato Grosso do Sul. A mudança, que entra em vigor hoje (20), diminui em R$ 0,20 o preço nas refinarias, saindo de R$ 4,06 para R$ 3,86 o litro (4,9%).

Conforme o diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, a redução é decorrente da trégua nos preços do barril internacional.

“Dois fatores são responsáveis pela queda, os preços do barril internacional e a cotação do dólar, que manteve equilíbrio nos últimos dias. Essa redução deve causar um impacto de até R$ 0 14, em razão da mistura de 27% do etanol”, esclarece.

Como o mercado é de livre demanda, a mudança nos preços fica a critério de cada revendedor. No entanto, é importante lembrar que, na queda do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de 30% para 17%, a redução nas bombas chegou em passos lentos.

Diferente de quando a Petrobras anuncia aumentos, e antes mesmo de valer, os postos já reajustam.

Esta é a primeira redução do preço da gasolina nas refinarias, desde 15 de dezembro do ano passado. Na época, o valor teve queda de R$ 0,10, saindo de R$ 3,19 para R$ 3,09. De lá pra cá, todos os reajustes foram de aumento no preço do combustível.

Em nota, a estatal afirmou que a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras.

A empresa ainda explica que busca equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Preço nas bombas

Segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustível), atualmente, o preço da gasolina comum registra variação de 7,56% nos postos de combustíveis da Capital, entre R$ 5,29 e R$ 5,69. O preço médio é de R$ 5,44. O levantamento percorreu 43 estabelecimentos de Campo Grande, entre os dias 10 e 16 de julho.

O preço mais barato do litro foi de R$ 5,29 localizado em dois postos no Centro, um na Avenida Calógeras e outro na Rua 26 de Agosto. O valor de R$ 5,69 foi em um posto da Rua Rui Barbosa, região Central também.

Interior

O levantamento também revela dados de Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Desses municípios, Corumbá lidera com o preço médio do litro a R$ 6,33, onde oito estabelecimentos foram pesquisados.

Em seguida, está Nova Andradina, onde o valor também continua na casa dos R$ 6. O preço médio do litro comercializado na cidade é de R$ 6,27.

Coxim aparece em terceiro, dos seis locais visitados, e o litro mais caro foi de R$ 6,01 e o mais em conta, R$ 5,95.

Em seguida está Três Lagoas, com o preço médio em R$ 5,95; o valor mais baixo foi de R$ 5,89, enquanto o mais alto é de R$ 5,99.

Nos três postos de Ponta Porã, o valor varia entre R$ 5,86 e R$ 5,39. E, por fim, nos dez estabelecimentos visitados em Dourados foi encontrada variação de R$ 5,50 e R$ 5,90.

Confira a edição impressa do jornal O Estado de MS.