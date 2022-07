Ataque cibernético derruba conta de MDBista

As convenções partidárias nem começaram e os ataques contra pré-candidatos iniciou. Neste último final de semana o pré-candidato a deputado estadual Junior Mochi (MDB), teve sua conta no facebook haqueada e por esta razão está bloqueada.

Sua página era totalmente orgânica e contava com mais de 20 mil seguidores, todos segundo ele, conquistados ao longo dos últimos três mandatos na política.

” Nossa rede é simples e totalmente caseira. Não sou um produto de mídia e nem pretendo virar, por isto tenho uma equipe enxuta e feita de forma simples e amadora. Por isto pedimos que os amigos voltem a nos seguir pois estamos tentando resgatar a conta autenticada, mas caso não seja possível iremos criar uma”, explicou Mochi.

Junior também falou da importância de ter jovens trabalhando com ele e usou de exemplo a jovem Ana Claudia Ávila, 17 anos, que é quem tem cuidado de suas redes sociais e também votará pela primeira vez. ” Tenho consciência da importância das redes e a minha intenção através dela é de impulsionar quem eu realmente sou, afinal não temos mais os comícios e as redes e ao vivos tem sido fundamentais para chegarmos até nossos eleitores”, explicou o pré-candidato que está há mais de 20 anos na política.

A entrevista para o Portal O Estado Online, foi com exclusividade, e trouxe a questão dos ataques, mesmo ainda nem ter sido dada alargada oficial das campanhas eleitorais.

O caso chamou atenção do pré-candidato, por ele não ter inimigos, ser uma pessoa tranquila e trabalhar em sua base de apoiadores, a qual conquistou através do trabalho apresentado. O fato ocorreu neste último sábado (16).

No Instagram sua conta permanece, e no facebook aguardam o retorno, mas afirma que caso negado abrirá outro com o mesmo endereço: Junior Mochi MS. “Estaremos em contato através da nossa conta do Instagram agora, mas fiquem atentos para nos seguirmos novamente no facebook. Estaremos ausentes nestes dias devido a este ataque que aconteceu no último final de semana, mas continuamos fazendo nossas agendas e visitas”, finalizou Junior.