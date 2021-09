Quarta-feira será de chuva com mudança climática

Depois de dias com temperaturas acima da média para o período, a meteorologia prevê mudanças no tempo e esperança de novo alívio nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, depois da chuva prevista para está quarta-feira (8).

Uma mudança na circulação de ventos associada a formação de uma frente fria ajuda a espalhar nuvens e traz de volta a chuva para grande parte do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer tempestades isoladas principalmente na região sul. São esperadas rajadas de vento entre 50 e 70km/h na região sudoeste e sul da região pantaneira. Para as demais áreas o Cemtec estima pancadas de chuva isoladas.

Os níveis de umidade relativa do ar continuarão baixos hoje, com variação entre 10-40% durante a tarde. As regiões mais preocupantes são a parte norte do Estado e costa leste. Tomar bastante água, umidificar ambientes, evitar atividades físicas e exposição direta ao sol nas horas mais quentes e secas do dia estão entre as recomendações de especialistas.

A tendência é que as temperaturas se mantenham elevadas nesta quarta. O dia começa com mínimas na casa dos 20°C e a tarde ainda pode ter máximas acima dos 40°C nas regiões pantaneira, norte e leste. Do meio da tarde pra noite, municípios das regiões sul e sudoeste devem começar a sentir um refresco nas temperaturas graças a chuva. Será na quinta-feira (09) que as temperaturas devem ficar mais amenas com mínimas de 15°C e máximas abaixo dos 30°C.

Confira abaixo as temperaturas estimadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia para a Capital e alguns municípios do Estado para esta quarta-feira.

Campo Grande: 25°C | 36°C

Corumbá: 20°C | 42°C

Coxim: 25°C | 41°C

Paranaíba: 24°C | 41°C

Três Lagoas: 24°C | 43°C

Dourados: 20°C | 39°C

Ponta Porã: 18°C | 37°C

Acesse também: Chuva não foi suficiente e incêndios voltam no Pantanal

Os incêndios retomaram nos últimos dias com a ausência da chuva e aumento excessivo da temperatura e baixa umidade do ar, na região do Pantanal de Corumbá. Com isso, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul volta a combater os incêndios.

Os bombeiros estão atuando no Caradanzal, entre Corumbá e Porto Murtinho, no Paraguai-Mirim e Paiaguás, que são regiões ao norte da capital do Pantanal. No rabicho, base de treinamento da Marinha, em Ladário, o foco também reacendeu e está sendo combatido. (leia a matéria completa aqui)